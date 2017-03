Buổi hẹn giá nghìn đô của Hà Anh

Chàng trai hào phóng đã chi 1.050 USD (19 triệu đồng) để có buổi hẹn hò. Ngay khi nhìn thấy người đẹp Hà Nội, anh sung sướng reo lên: "Vậy là cuối cùng chúng tôi đã có thể gặp nhau. Sau hai tháng kết thúc chiến dịch "Donate for a date", cả hai chúng tôi đều bận rộn. Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy Hà Anh vui bên các em nhỏ là cô ấy thật xinh đẹp. Cô ấy khiến cánh mày râu tại khu vực hồ bơi phải nhìn trân trối khi mặc trên người bộ bikini hồng rực. Thật tự hào vì bạn được hẹn hò với một người như vậy".

Cuộc gặp gỡ của Hà Anh và Soan Do diễn ra bên hồ bơi vào ngày cuối tuần qua.



Cuộc hẹn của Soan Do và Hà Anh còn có sự tham gia của hai em nhỏ tinh nghịch, trong đó có cháu Hà Anh, em bé từng trải qua cuộc phẫu thuật hở hàm ếch khi còn nhỏ - nhân vật khiến Hà Anh quan tâm đến tổ chức Phẫu thuật Nụ cười cho trẻ thơ.



Tuy lần đầu tiên gặp mặt nhưng Hà Anh và Soan Do đều rất vui vẻ và tự nhiên khi ở bên nhau vì cả hai đều từng có thời gian dài sống ở Anh quốc. Cô nàng model có vòng eo nhỏ nhất giới người mẫu Việt (58 cm) vui vẻ giới thiệu người bạn mới của mình với mọi người để làm cho không khí trở lên thân mật, xóa đi hàng rào ngăn cách. Sau khi vui chơi cùng các em nhỏ, Hà Anh và Soan Do cùng ăn một bữa cơm ấm cúng và sang trọng tại nhà hàng Orientica của khách sạn với món sushi và rượu vang đỏ, cùng trò chuyện về cuộc sống, các hoạt động của tổ chức Operation Smile và trao nhau những món quà kỷ niệm.

Anh hy vọng sẽ có nhiều cơ hội gặp lại người đẹp Hà thành.



Khi món tráng miệng được mang lên, Soan Do tâm sự: "Lúc này tôi nhận ra Hà Anh không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng duyên dáng và thông minh. Tôi rất buồn vì buổi hẹn của chúng tôi đã gần kết thúc. Tôi chỉ là một công dân bình thường như bao người khác và sự ủng hộ của tôi chỉ là rất nhỏ. Tôi mong Operation Smile sẽ nhận được sự quan tâm của nhiều người cũng như mong có cơ hội được gặp lại Hà Anh nhiều lần hơn nữa". Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2008 cũng ngỏ lời cám ơn chàng trai lịch lãm lần đầu gặp mặt: "Chúng tôi đã có một ngày tuyệt vời. Anh Soan không chỉ mang lại nụ cười cho tôi mà còn cho nhiều em nhỏ không may mắn khác".



Cuộc hẹn hò có thêm sự góp mặt của hai em nhỏ cùng thành viên Tổ chức Operation Smile.



Ngoài siêu mẫu Hà Anh, cuộc đấu giá từ thiện "Donate for a date" còn có sự tham gia của Hoa hậu Mai Phương Thúy, diễn viên Lương Mạnh Hải, blogger Joe Ruelle và nhà thiết kế Tôn Hiếu Anh. Tổng số tiền thu được từ cuộc đấu giá là gần 6.000 USD (100 triệu đồng).



Theo Ngọc Trần (VNE)