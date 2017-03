Ca khúc của Rolling Stones được đặt tên đường

Hội đồng thị trấn Dartford đã phê chuẩn đặt tên 13 đường phố trong một khu dân cư mới xây dựng lấy cảm hứng từ tên các ca khúc của Rolling Stones như Sympathy Street (cảm hứng từ ca khúc Sympathy for the devil), Cloud Close (từ ca khúc Get off of my cloud), Rainbow Close (She’s a rainbow), Babylon Close (Bridges to babylon), Dandelion Row (Dandelion), Ruby Tuesday Drive (Ruby Tuesday)...

Trước đó, thị trấn Dartford thuộc hạt Kent cũng đã có một trung tâm nghệ thuật và âm nhạc mang tên Mick Jagger, vinh danh người đồng sáng lập ban nhạc Rolling Stones năm 1962 cùng các thành viên khởi xướng khác của nhóm như Keith Richards, Brian Jones và pianist Ian Stewart.

Mick Jagger chào đời và từng học tiểu học tại Dartford. Đây cũng chính là nơi ông gặp Keith Richards khi hai người đều còn là học sinh. Theo câu chuyện của người địa phương kể lại thì hai nghệ sĩ nổi tiếng này đã gặp nhau tại nhà ga Dartford và nói chuyện về việc thành lập một ban nhạc về sau trở thành huyền thoại của thế giới Rolling Stones.

Chủ tịch hội đồng thành phố Dartford Jeremy Kite nhận định: “Tôi nghĩ mọi người sẽ thích thú với những tên đường phố mới. Chúng tôi rất tự hào về ban nhạc Rolling Stones và đó là một phần trong lịch sử mà chúng tôi có thể tổ chức kỷ niệm”.

Tuy nhiên cảnh sát địa phương lo ngại biển hiệu tên những đường phố mới đặt theo ca khúc của Rolling Stones sẽ là đối tượng bị đánh cắp để sưu tập. Nhưng ông Kite trấn an rằng những biển hiệu đường phố này sẽ được thiết kế có khả năng chống trộm và cho rằng đây sẽ là cơ hội cho mọi người tới chụp ảnh kỷ niệm.