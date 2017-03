Cuộc bình chọn do Xfm phối hợp với nhiều đài phát thanh khác trên toàn thế giới thực hiện. Ngoài ra, Oasis còn có hai nhạc phẩm khác chiếm vị trí thứ ba và thứ tư là Don’t Look Back In Anger và Wonderwall.



Theo P.T - Q.V (CATP)