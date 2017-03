Ca khúc mới của Britney Spears lập kỷ lục

Bìa đĩa đơn Hold it against me của Britney Spears - Ảnh: Wiki



Theo THIÊN HƯƠNG (TTO, DS)



Sau khi phiên bản thử bị rò rỉ, Britney Spears đã chính thức phát hành Hold it against me hôm 10-1. Ca khúc đã tạo nên cơn sốt trên thị trường âm nhạc và được phát đến 4.071 lần trên sóng radio, nhiều nhất trong lịch sử 18 năm của bảng xếp hạng Billboard.Theo thống kê của Nielsen, Hold it against me đã thu hút trên 36,4 triệu thính giả nghe đài suốt thời gian qua.“Trong thập kỷ qua, Britney Spears đã có những thăng trầm trong cuộc sống và sự nghiệp.Tuy nhiên, mỗi lần cô ấy ra mắt ca khúc mới thì đó là một sự kiện lớn trong làng âm nhạc” - giám đốc một chương trình âm nhạc nhận xét.