Ca sĩ Ái Vân: Đặt hoa hồng vào ký ức

PV: Chào chị Ái Vân! "Hoa hồng ký ức" ra đời trong sự đón đợi của bạn bè và công chúng. Nhưng không ít người băn khoăn: Là ca sĩ nổi tiếng từ rất sớm, nhưng vì sao đến giờ, chị mới có DVD đầu tiên?

Ca sĩ Ái Vân: Tôi bắt đầu đi hát từ năm lên 7 tuổi. Từ đó đến nay là cả một quãng thời gian rất dài. Trước đây, vào những năm 80, kh còn ở Việt Nam, việc thực hiện một album cho mình là điều không tưởng, bởi chẳng ai nghĩ tói điều đó. Tôi còn nhớ khi đó, tôi tham gia trong cuốn phim ca nhạc đầu tiên nhan đề “Bài ca đất nước”, tập hợp những giọng ca đang nổi thời ấy như Nhã Phương, Bảo Yến, Cẩm Vân, Lệ Quyên v.v… được quay bằng phim màu, đã là một “sự kiện” âm nhạc.

Sau này, khi điều kiện dễ dàng, có thể thực hiện cho mình một cuốn album thì tôi lại quá bận rộn với việc đi trình diễn khắp nơi và góp phần chăm sóc cho ba tôi. Mãi đến bây giờ, khi đã có điều kiện thong thả hơn, tôi mới thấy đã đến lúc phải có một kỷ niệm cho cuộc đời ca hát của mình, và thế là Hoa hồng ký ức ra đời …

PV: Chị gửi gắm điều gì lớn nhất trong DVD Hoa hồng ký ức?

Ca sĩ Ái Vân: Có thể nói đây là như một bản hồi ký vắn tắt của Ái Vân thông qua âm nhạc. Đẫy cũng chính là lời tri ân với ba má tôi, với thầy cô giáo, với nghệ thuật, với những người hâm mộ và bè bạn xa gần.

PV: Thực hiện DVD Hoa hồng ký ức là một quá trình kéo dài 2 năm và cực kỳ cẩn trọng của chị. Điều gì để lại trong chị ấn tượng sâu sắc nhất?

Ca sĩ Ái Vân: Đó là những ngày vô cùng vất vả nhưng cũng thật hạnh phúc. Có những hôm, tôi phải thức dậy từ 3h sáng để chuẩn bị làm make up trong lúc cô bạn than Ngọc Thanh lúi húi chuẩn bị bữa sáng và phục trang. Hay như hôm quay bài “Tình cầm” ở Phan Thiết, người mẫu Thế Tâm và tôi ngồi diễn trên thuyền, trời thì nắng, mình đã khổ rồi, nhưng an hem làm cảnh trí còn khổ hơn vì vừa phải phơi nắng, vừa dầm nước, vừa hun khói cho cảnh quay, vừa đẩy con thuyền trôi trên mặt nước.

Tôi nhớ đạo diễn Phạm Việt Thanh lúc anh đứng cả nửa giờ trong đêm lạnh suy nghĩ về cảnh quay cho thật hiệu quả trong bài “Đêm ả đào”. Tôi nhớ đạo diễn Phan Điền yêu cầu chuyển máy quay trên dòng sông cả chục lần chỉ cốt tìm một góc quay cho vừa ý trong “Tình cầm”. Tôi cũng nhớ đạo diễn Phạm Đông Hồng những lúc ngồi trầm tư cho khoảnh khắc mặt trời sắp lặn để quay được cảnh “rim”.

Tôi nhớ anh Quang Thọ đã ngày ngày có mặt ở phòng thu Thăng Long để góp ý và động viên tinh thần cho tôi trong suốt thời gian thu audio. Và tôi nhớ tinh thần làm việc bền bỉ, tận tụy của tất cả các anh chị em trong đoàn làm phim. Tôi rất nhớ không khí của những ngày làm phim tuyệt vời vừa qua. Tôi muốn dành những lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả.

PV: Chị có cảm thấy hài lòng với DVD đầu tay?

Ca sĩ Ái Vân: Với những nỗ lực tối đa của bản than và của những người tham gia, tôi nghĩ mình đã có thể hài long. Nhưng chắc chắn với kinh nghiệm vừa trải qua, tôi tin rằng, mình sẽ có thể làm tốt hơn ở những cuốn nhạc sắp tới.

PV: Bóng dáng bạn bè chị trong Hoa hồng ký ức thật nhiều, dẫu đĩa hát là của chị. Ngày ra mắt đĩa tại HN, chị không có mặt, nhưng những người bạn của chị đã thay vị trí của chị, với tình cảm thân thương nhất dành cho chị, lấp đầy khoảng trống về sự vắng mặt của chủ nhân đĩa hát. Chị nghĩ sao về điều này?

Ca sĩ Ái Vân: Trong cuộc đời tôi, bạn bè và đồng nghiệp đóng một vai trò rất lớn. Họ như những thành viên trong một gia đình, đặc biệt, chúng tôi đã cùng trải qua những thời khó khăn, gian khổ đầy thử thách. Chính vì vậy, những tình cảm ấy mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Khi nhớ về nhau là nhớ về cả một thời thanh xuân sôi nổi và tươi đẹp. Tôi trân trọng những tình cảm ấy và tin rằng, đó là những điều trân qúi! Tôi nghĩ mình là người may mắn.

PV: Cám ơn chị về cuộc trò chuyện!