Ca sĩ Andy Williams qua đời

Vĩnh biệt giọng ca của Moon river - Ảnh: AP



Gia đình Andy Williams ngày 26-9 cho hay nam danh ca đã trút hơi thở cuối cùng vào đêm thứ ba 25-9 tại nhà riêng ở Branson, Missouri. Hồi tháng 11 năm ngoái, Andy lần đầu tiên tiết lộ mình mắc phải căn bệnh ung thư bàng quang. Tại thời điểm đó, ông lạc quan tuyên bố căn bệnh không còn là “một bản án tử hình” và ông sẽ vượt qua nó để tiếp tục biểu diễn ở nhà hát riêng của mình.Tuy nhiên, bệnh tật đã khiến Andy phải vĩnh viễn chia lìa sân khấu.



Sinh năm 1927 tại Wall Lake, Iowa, Andy Williams bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp từ năm lên 8 tuổi khi tham gia ban nhạc Williams Brothers Quartet cùng 3 anh trai. Tới năm 1951 ban nhạc tan rã, Andy một phần chuyển hướng sang các hoạt động truyền hình, một phần vẫn tiếp tục theo đuổi âm nhạc.



Năm 1956 ông trở thành ngôi sao, cùng năm với Elvis Presley và tiếp tục được yêu mến ở những thập kỷ 1960, 1970 sau đó với một loạt bản hit như Butterfly, Love story (ca khúc chủ đề trong bộ phim kinh điển cùng tên), Can't get used to losing you, Almost there…Giọng ca ngọt ngào, trữ tình của ông thậm chí còn được tổng thống Ronald Reagan ngợi ca là “báu vật quốc gia”.



Trong sự nghiệp âm nhạc lẫy lừng với 18 đĩa vàng, ba đĩa bạch kim và 5 đề cử giải Grammy của Andy, không thể không nhắc tới Moon river - ca khúc trong bộ phim kinh điển Breakfast at Tiffany's và từng đoạt giải Oscar ca khúc hay nhất năm 1962. Andy đã gọi đây là “ca khúc ghi dấu” của mình với “giai điệu tuyệt vời” và lời bài hát “vượt thời gian”.



“Khi tôi nhìn thấy ai đó hát bài này, tất cả những gì tôi có thể làm là cố ngăn mình không hét lên với màn hình tivi rằng: Không, đó là bài hát của tôi!” - Andy Williams viết trong hồi ký tựa đề Moon river and me (Moon river và tôi) năm 2009.Ngoài âm nhạc, sự nghiệp truyền hình của Andy cũng rất phát triển.



Năm 1962 ông xây dựng The Andy Williams Show, phát sóng khắp thế giới và đã giành được ba giải Emmys nhờ chương trình.Andy Williams cũng là người đầu tiên dẫn chương trình truyền hình trực tiếp lễ trao giải Grammy từ năm 1971 và 7 năm liên tiếp đảm nhận vị trí này.



Từ những năm 1990, Andy còn điều hành nhà hát Andy Williams Moon River của riêng mình tại Wall Lake, Iowa.Theo BBC, trước khi mất, Andy Williams sống cùng vợ, bà Debbie, và ba người con.