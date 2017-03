Ca sĩ Đan Trường kiện The Men ăn cắp bản quyền

Nội dung đơn khiếu nại phía HT Production



Tuy nhiên, theo ca sĩ Lê Hoàng, trưởng nhóm The Men, The Men không ăn cắp bản quyền ca khúc ca sĩ Đan Trường đã hát. Anh cho biết: Thực ra đây không phải là bài hít của nhóm và nhóm đã hát bài này từ cách đây 3 năm, năm 2008 trước khi ca sĩ Đan Trường mua bản quyền. Lúc đó, bài hát này được nhạc sĩ Phạm Việt Hoàng đưa cho nhóm cùng 2 bài khác (“Nhớ” và “Honey”) và bài này còn chưa có tên. Cái tên “Còn chút gì để nhớ” là do nhóm đặt tạm. Và nhóm chỉ vi phạm bản quyền khi hát lại cách đây vài tháng sau khi Đan Trường ra đĩa.



Lê Hoàng cho rằng "đây là một sự hiểu lầm" và anh cũng khẳng định The Men sẽ đền bù cho HT Production trong thời gian ca khúc được bán sau khi HT Production đã mua bản quyền dựa trên sự thống kê từ nhà mạng.

Đây không phải là lần đầu tiên làng giải trí lùm xùm lên với những vụ vi phạm bản quyền. Mới đây, nhạc sĩ Hải Phong cũng lên tiếng về việc quán quân Vietnam Idol 2010, Uyên Linh, sử dụng ca khúc "Đường cong" của anh trong show diễn riêng mà chưa xin phép anh cùng ca sĩ độc quyền là Thu Minh.



Đầu năm 2011, cô ca sỹ của cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2004 Thái Thùy Linh cũng rất bức xúc khi các bài hát trong album mới nhất "Bộ đội" của mình bị vi phạm bản quyền một cách công khai trên mạng Internet.





