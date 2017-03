Ca sĩ Đức Tuấn: Đánh cược bằng... nhạc kỊch!

Đêm nhạc kịch bằng tiếng nước ngoài

Ngày 29-7, ca sĩ Đức Tuấn sẽ ra album nhạc kịch “Đức Tuấn: The Broadway Album - Music of the night”. Một tháng sau, ngày 29-8, tại Nhà hát TP.HCM anh sẽ tổ chức đêm nhạc “Đức Tuấn on Broadway – Music of the night”.

Album gồm 11 trích đoạn từ chín vở nhạc kịch nổi tiếng của Anh, Mỹ, Pháp: Memory (vở Cats), Empty chairs at empty tables (vở Les Misérables), Music of the night (vở The Phantom of the Opera).... Trong đó, 10 ca khúc được trình bày bằng tiếng Anh và một bằng tiếng Pháp.

Trong đêm nhạc, Đức Tuấn sẽ trình diễn 18 ca khúc là các bài hát trong album và một số trích đoạn nhạc kịch nổi tiếng khác với ba thứ tiếng: Anh, Pháp và Ý. Đêm nhạc còn có sự tham gia của nữ danh ca Geneviève Charest (Canada) và nghệ sĩ Ngọc Tuyền cùng 60 nhạc công của dàn nhạc giao hưởng và 24 nghệ sĩ dàn hợp xướng từ Nhà hát Giao hưởng Vũ kịch TP.HCM.