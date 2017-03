Ca sĩ Đức Tuấn giới thiệu đêm hòa nhạc

"Đức Tuấn – Music of the night” là live concert theo thể loại âm nhạc cổ điển giao thoa, mà Đức Tuấn là ca sĩ đi tiên phong trong thể loại này. Đức Tuấn sẽ trình diễn các bài hát trong album “Music of the night” đã phát hành tháng 7 vừa qua và một số trích đoạn nhạc kịch nổi tiếng khác cùng dàn nhạc giao hưởng của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM (HBSO) với 60 nhạc công và dàn hợp xướng hơn 20 người.

Tham gia biểu diễn cùng Đức Tuấn là hai nữ ca sĩ: Geneviève Charest và Ngọc Tuyền. Charest đã cùng hát với Đức Tuấn trong album “Music of the night” bài The phantom of the opera. Trong chương trình này, cô sẽ biểu diễn cùng Đức Tuấn một số trích đoạn trong vở The phantom of the opera. Còn Ngọc Tuyền sẽ tham gia trong chương trình với trích đoạn trong các vở Aspects of love và Evita.

Tại buổi họp báo, ông Paul Bateman, ông Colin Boland và nữ ca sĩ Geneviève Charest cho biết đây là lần đầu họ đến Việt Nam, rất vui khi hợp tác cùng ca sĩ Đức Tuấn và có những đánh giá rất tốt về giọng ca của anh. Công việc chuẩn bị đã sẵn sàng cho buổi biểu diễn chính thức vào tối 29-11 tại Nhà hát TPHCM.

Chương trình “Đức Tuấn – Music of the night” do Tất My Loan làm đạo diễn và sẽ được Phương Nam phim ghi âm, thu hình để phát hành CD và DVD.

Theo NH. HOA (SGGP)