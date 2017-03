Ca sĩ Đức Tuấn: Tiếp tục dự án cổ điển giao thoa

Đa số các ca khúc là những cảm xúc về biển hoặc mùa Đông, trong đó có 4 bài được xem là lần đầu công bố của nhạc sĩ Dương Thụ: Tiếng võng, Xa xăm, Ở lại mùa Đông và Đi về cuối biển. Album chính thức phát hành trên toàn quốc vào hôm nay 15/ 12/2010.



Tìm được ca sĩ mình hằng mong ước



Do khá nhiều ca khúc của nhạc sĩ Dương Thụ gắn liền với các diva và sau này là các ca sĩ như Khánh Linh, Nguyên Thảo... ai cũng nghĩ ca khúc của nhạc sĩ Dương Thụ chỉ dành cho phái nữ. Nhưng nhạc sĩ Dương Thụ bộc bạch: “Sau thời gian làm việc với nhiều ca sĩ và nhạc sĩ trẻ, tôi cảm thấy những gì của mình chưa bộc lộ hết ra được. Đây là một sản phẩm nhằm chia sẻ thêm với những người yêu mến âm nhạc của tôi, những gì chưa thể thể hiện qua những ca khúc mà mọi người thường được nghe”.





Tiếp nối dự án nhạc kịch broadway

* Tạo được tiếng vang khá tốt trong công luận với dòng nhạc broadway năm 2009, nhưng sang năm 2010 Đức Tuấn lại trình làng 2 album tác giả: Trần Lê Quỳnh và Dương Thụ, anh có thể giải thích về điều này?

* Trước đây những ca khúc của nhạc sĩ Dương Thụ thường được thể hiện bởi các nữ ca sĩ như Lệ Quyên, Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh, Nguyên Thảo... Nay được một nam ca sĩ hát nguyên album, anh đã “khai thác” những ca khúc của nhạc sĩ Dương Thụ như thế nào?

* Như vậy anh tìm đến nhạc sĩ Dương Thụ hay nhạc sĩ Dương Thụ tìm đến anh?

* Anh kỳ vọng gì về album này?

Theo Hữu Nghị (TT&VH)

Trong thời gian khá dài vừa qua, nhạc sĩ Dương Thụ vẫn luôn tìm kiếm một giọng ca nam mà theo ông có thể thể hiện hiệu quả một số ca khúc được xem là còn trong “góc khuất” của mình. Cũng có một, hai nam ca sĩ được ông nhắm đến, nhưng vì nhiều lý do khách quan chưa thể đi đến một cuộc hợp tác.Chọn Đức Tuấn, trước hết ông cảm khái sự độc lập, dũng cảm với chí hướng của ca sĩ này. Bởi giữa thị trường âm nhạc khá xô bồ như TP.HCM, Đức Tuấn vẫn dũng cảm đi riêng một con đường khá mạo hiểm để khám phá nghệ thuật. Ông nhận xét: “Đức Tuấn là một ca sĩ có tên tuổi với dòng nhạc cổ điển giao thoa, là người có học thức và có một sự thể hiện chiều sâu nội tâm nhất định. Tôi cũng đã thử thách Tuấn qua một vài chương trình mà Tuấn phải cần bản lĩnh, khả năng thật sự để biểu diễn chung với dàn nhạc giao hưởng và Tuấn đã hoàn thành tốt vai trò của mình”.Ca khúc của nhạc sĩ Dương Thụ được xem là ẩn chứa nhiều yếu tố: thính phòng, nhạc nhẹ... Trước đây ca khúc của ông được biết đến như những bản nhạc pop hấp dẫn, lôi cuốn mà các nữ ca sĩ (đặc biệt là các diva) đã trình bày. Với album lần này, Đức Tuấn khai thác yếu tố thính phòng để đưa ca khúc Dương Thụ vào không gian âm nhạc cổ điển giao thoa.Album được thực hiện bởi một ê-kíp nhạc sĩ khá hùng hậu: Dương Thụ, Anh Quân, Huy Tuấn, Sơn Thạch, Hồng Kiên, nghệ sĩ violin Xuân Huy, dàn nhạc giao hưởng và các ca sĩ hát bè là những giọng opera xuất sắc. Thu âm tại Anh Em - Studio mới được đầu tư, một trong những phòng thu có chất lượng hàng đầu Việt Nam hiện nay.Chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn với ca sĩ Đức Tuấn ngay sau buổi giới thiệu album của anh.- Thật sự không phải là không tiếp tục hướng đi đã khá thành công của mình mà những dự án âm nhạc về cổ điển giao thoa Tuấn vẫn đang tiếp tục. AlbumTrẻ mãi (với những ca khúc của Trần Lê Quỳnh) hay Bây giờ... biển mùa Đông (với những ca khúc của nhạc sĩ Dương Thụ) đều là những dự án cổ điển giao thoa tuy nó không phải là với những ca khúc hoặc trích đoạn nhạc kịch. Đặc biệt trong album Bây giờ... biển mùa Đông, các ca khúc của nhạc sĩ Dương Thụ nghe rất Việt Nam và rất “cổ điển”. Với sự hỗ trợ của dàn nhạc giao hưởng, đã tạo một album cổ điển giao thoa khá thú vị.- Khá nhiều diva đã thể hiện ca khúc của Dương Thụ, tuy nhiên tôi thể hiện theo cách riêng của mình sau khi tìm hiểu và nghiên cứu về tác phẩm và với phong cách cổ điển giao thoa tôi không ngại lắm sự so sánh.- Với album này có thể nói cả 2 người tìm đến nhau. Đức Tuấn thích nhạc của nhạc sĩ Dương Thụ lâu lắm rồi, nhưng chưa có điều kiện để thực hiện. Nhạc sĩ Dương Thụ thì cũng đang tìm kiếm một giọng nam để thể hiện những ca khúc của mình. Qua quá trình làm việc chung với nhạc sĩ Dương Thụ trong một số chương trình biểu diễn, hai người đã hiểu nhau hơn và đi đến cuộc hợp tác này.Ý tưởng về album thì đã có gần 2 năm, nhưng chính thức bắt tay thực hiện là sau khi phòng thu của nhạc sĩ Anh Quân hoàn tất (khoảng cuối năm 2009).- Như đã nói, đây cũng là sự nối tiếp cho dòng nhạc cổ điển giao thoa mà Tuấn đã chính thức có dự án Music Of The Night vào năm 2009. Được nhạc sĩ Dương Thụ biên tập và chỉ đạo nghệ thuật, mà theo nhạc sĩ Anh Quân, chưa có album nào mà ông chăm chút và quan tâm kỹ lưỡng đến như vậy. Với một nhạc sĩ có uy tín và trách nhiệm, với con người và thiết bị phòng thu vào bậc nhất hiện nay tại Việt Nam, với hòa âm và dàn nhạc có chất lượng, Tuấn nghĩ rằng album Bây giờ... biển mùa Đông sẽ là sản phẩm nghe không làm phụ lòng những người yêu mến tiếng hát của Tuấn.