Ca sĩ hải ngoại Ý Lan: Lạc quan vượt qua bệnh hiểm nghèo

Ý Lan về Việt Nam đã gần 10 lần (từ năm 1998) nhằm thực hiện nhiều chương trình từ thiện của chính mình, nhưng đây là lần đầu tiên chị có buổi gặp gỡ thân mật cùng báo giới trong nước và tham gia buổi dạ tiệc (gây quỹ từ thiện của Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ - East Meets West - EMW) vào đêm 16.10 tại khách sạn Park Hyatt, TP.HCM.

Hằng năm chị đều cố gắng về nước để góp phần chăm lo cho trẻ em nghèo, mồ côi trên quê hương. Nhưng kể từ năm 2005, Ý Lan phải chống chọi với căn bệnh ung thư vú nên không được đi xa. Cho đến hôm nay sức khỏe của chị đã dần ổn định và chị lại tiếp tục công việc còn dở dang của mình. Ngoài việc tham gia buổi dạ tiệc, Ý Lan còn đi thăm Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM (nơi mà cô con gái Mai Linh của chị có thời gian làm tình nguyện viên) cùng với các trung tâm từ thiện của EMW tại Đà Nẵng, sau đó chị sẽ trở lại Mỹ.

Lan tên thật là Lê Thị Ý Lan, sinh ngày 1.1.1958, tại Sài Gòn. Cha của Ý Lan là tài tử lão thành Lê Quỳnh, mẹ là nữ danh ca Thái Thanh. Ý Lan thường thể hiện các ca khúc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Phạm Duy, Phạm Đình Chương... Sau hơn 17 năm bước vào còn đường ca hát tại hải ngoại, chị đã phát hành gần 60 album. Một số ca khúc gắn liền tên tuổi của chị: Lời yêu thương, Một ngày như mọi ngày, Vũ nữ thân gầy, Gọi tên anh, Thu vàng, Lời tình buồn, Về đây nghe em,…

Đang từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư vú song Ý Lan trông vẫn lạc quan, yêu đời. Trong gần 2 tiếng đồng hồ trò chuyện cùng các nhà báo, Ý Lan dường như không từ chối bất kỳ một câu hỏi nào, kể cả câu hỏi vì sao chị lại sinh nhiều con đến thế (6 người). Chị cười ý nhị: "6 người con không phải là nhiều lắm mà phải nói là lắm lắm. Song với tôi không phải là nhiều, bởi tôi quan niệm đó là món quà mà Thượng đế đã ban tặng cho mình". Chị chưa thể cho biết khi nào biểu diễn phục vụ đông đảo công chúng vì còn tùy thuộc vào sức khỏe. Với những câu hỏi của PV , Ý Lan không ngần ngại chia sẻ.

* Chị cho rằng sự thành công của mình có bao nhiêu phần trăm từ bản năng trời phú và bao nhiêu do yếu tố di truyền từ bố mẹ quá nổi tiếng của chị?

- Tôi nghĩ cả 2 yếu tố đều ngang bằng nhau. Bản thân tôi vẫn luôn cảm ơn bố mẹ đã cho Ý Lan con đường dài có trải thảm đỏ sẵn. Tôi nhớ mãi 7 năm về trước khi mẹ bị đột quỵ, tôi đã vào bệnh viện nói với mẹ là mẹ ơi con đang chuẩn bị CD 10 năm tiếng hát Ý Lan. Vì bệnh nên mẹ nói và viết rất khó, song bà vẫn nói tôi đưa cho một tờ giấy, trên đó là những dòng chữ bà đã viết bằng cánh tay run run để tôi in vào cuốn CD kỷ niệm 10 năm - Một đời đắm say: "Ý Lan, con đã cho bố mẹ tiếng khóc chào đời để bây giờ tiếng khóc đó thành tiếng hát của quê hương".

* Ung thư là nỗi ám ảnh của tất cả mọi người, song nhìn chị không có vẻ gì lo lắng lắm?

- (Cười). Nói thật Ý Lan là một người rất coi trọng sức khỏe, nhưng đúng là không thể lường trước điều gì. Khi căn bệnh ập đến tôi không né tránh với một tâm trạng bi quan mà luôn đón nhận. Tôi nghĩ có lẽ Thượng đế bảo, "Ý Lan, tôi cho cô thêm một việc nữa để làm". Có lúc cũng tự hỏi tại sao lại là tôi, nhưng rồi vẫn phải đón nhận.

* Như vậy, chị đã làm thế nào để vượt qua giai đoạn hiểm nghèo của căn bệnh để có được sức khỏe như ngày hôm nay? Với những phụ nữ mắc căn bệnh ung thư vú thì lời khuyên của chị dành cho họ là gì?

- Như đã nói, cái chính là do mình quá căng thẳng với căn bệnh nên khi nó ập đến càng làm cho chúng ta sợ hãi hơn. Bản thân tôi cố gắng học cách để tự đón nhận những gì đang đến và khi đến tập chấp nhận và tìm cách xoay xở. Không khóc lóc, than thân vì điều đã xảy đến. Tôi vẫn còn may mắn hơn một số người khác bởi có người không thể qua khỏi. Từ kinh nghiệm bản thân tôi chỉ có lời khuyên là phụ nữ phải để ý đến sức khỏe mình hơn, giảm căng thẳng trong cuộc sống và nếu chẳng may vướng vào căn bệnh này thì hãy tập đón nhận lấy nó.