Ca sĩ Hàn bị nghi lộ ảnh sex

Trong số những tấm ảnh được tung lên mạng, ngoài những hình ảnh cô gái trẻ không một mảnh vải che thân, một số tấm còn có cảnh cô và một người đàn ông lạ mặt có quan hệ tình ái trong phòng khách sạn. Trong khi nhiều người bảo vệ Uee và cho rằng đây chỉ là ảnh photoshop, số khác lại khẳng định đây chính là cô ca sĩ của nhóm nhạc đình đám After School.



Những hình ảnh chứng minh việc Uee lộ hình sex là không có cơ sở.



Đại diện của nữ ca sĩ này sáng 4/9 đã lên tiếng phản hồi và tuyên bố những tấm ảnh này là giả mạo: "Không hề có chuyện Uee chụp những tấm ảnh như vậy. Chúng tôi đã trao đổi và cho cô ấy xem những tấm ảnh đó. Uee rất sốc, cô ấy khẳng định rằng đó là ảnh giả. Mong mọi người hãy tin tưởng cô ấy, đó chỉ là những tấm ảnh ghép".

Một cư dân mạng ngay sau đó đã tìm hiểu các tấm ảnh của Uee và đưa ra bằng chứng rằng đó hoàn toàn là ảnh giả mạo. Gương mặt của cô ca sĩ này đã được cắt từ ảnh cô cắt bánh trong ngày sinh nhật, sau đó ghép vào thân hình nude của một người khác.



Theo All, thời gian này, ngoài vai trò ca sĩ, Uee còn thử sức với vai trò diễn xuất trong Nữ hoàng Seon Deok. Trong phim, cô vào vai Mi Shil thời trẻ, người sau này trở thành một trong những nữ hoàng quyền lực nhất triều đại Shilla của Hàn Quốc. Vai Mi Shil lúc trưởng thành do nữ diễn viên Go Hyun Jung đảm nhận.



Hiện nay, Uee còn là gương mặt quảng cáo được yêu mến và từng sánh đôi với Lee Min Ho, Kim Hyun Joong khi ghi hình quảng cáo cho điện thoại Anycall. Mới chỉ ra nhập làng giải trí một thời gian ngắn nhưng cô gái 21 tuổi tên thật Kim Yoo Jin đã gây ấn tượng với hình ảnh tự nhiên, dễ thương và cá tính.

Theo Nguyễn Hương (Ngôi sao)