Ca sĩ Hàn kiện 11 người bình luận ác ý trên mạng

Ngày 9-10, tập mới nhất của chương trình 'One Night of TV Entertainment” đài SBS phát sóng cung cấp thêm thông tin về chuyện kiện tụng của Baek Ji Young. Theo đó, dù đã sử dụng đến pháp luật để ngăn chặn những lời bình luận xúc phạm người khác, một số cư dân mạng vẫn không ngừng bình luận về chuyện sẩy thai của Baek Ji Young. Một thủ phạm trong số 11 người bị kiện trên tiếp tục gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng khi tải lên tài khoản của mình giấy triệu tập như khoe chiến tích.

Gần đây, Baek Ji Young xuất hiện trong chương trình Healing Camp và buồn bã chia sẻ: “Một số phản hồi ác ý còn tung tin Baek Ji Young sắp ra mắt bài hát mới, tựa đề “The Great Miscarriage” (sự sẩy thai tuyệt vời) hát cùng chồng tôi Jung Suk Won. Tôi không thể hiểu được sao có người độc ác đến mức như thế. Tôi muốn nhìn mặt kẻ đã viết những lời đó”.







Công ty quản lý Baek Ji Young cho biết: “Những bình luận nói rằng Baek Ji Young cố tình giết đứa bé rồi những bức ảnh được xử lý trông giống như cô ấy đang giết chết con của mình thật kinh khủng. Chúng tôi quyết định mời luật sư và bắt đầu khởi kiện”.



Một đại diện từ phía tổ chức tội phạm mạng khẳng định có tất cả 11 người bị kiện trong vụ này. Họ đều là nam giới, từ sinh viên cho đến nhân viên.



Phía Baek Ji Young cho biết họ sẽ theo đến cùng vụ này, không nhân nhượng.

Nữ ca sĩ Hàn Quốc Baek Ji Young làm đám cưới với diễn viên Jung Suk Won đầu tháng 6 khi đang mang thai. Sau đó, cô bị sẩy thai và thông tin lan rộng trên mạng. Một số lời bình luận ác ý nổ ra cùng sự mỉa mai, nhạo báng. Baek Ji Young được xem là "Nữ hoàng nhạc phim Hàn Quốc", cô sáng tác nhiều ca khúc: Love Is Not a Crime phim Ja Myung Go, Don't Forget phim IRIS, That Woman phim Secret Garden, Again, I Love You Today phim The Princess' Man, I Can't Drink phim The Greatest Love, It Hurts Here phim A Thousand Days' Promise, After a Long Time phim Rooftop Prince



Trước Baek Ji Young, nữ ca sĩ IU cũng đã kiện kẻ loan tin trên mạng rằng cô mang thai với một sao nam khác. Cuối cùng, kẻ tung tin nhảm bị phạt 200 giờ lao động công ích, phụ vụ cộng đồng. Những hành động mạnh mẽ của người nổi tiếng xứ kim chi đã góp phần giảm bớt những lời đồn ác ý, xúc phạm đến người khác.

Theo M.Khuê (NLĐO / Allkpop)