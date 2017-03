Ca sĩ Khởi My dẫn chương trình Thử thách cùng bước nhảy

(PL)- Ca sĩ Khởi My sẽ là người dẫn chương trình Thử thách cùng bước nhảy - So you think you can dance ở vòng tuyển sinh và vòng bán kết;

từ vòng chung kết, Trấn Thành sẽ tiếp tục là người dẫn chương trình. Đó là thông tin được ban tổ chức chương trình công bố tại buổi họp báo vào chiều 28-5 ở TP.HCM. Chương trình Thử thách cùng bước nhảy năm nay có nhiều nét mới. Điểm tuyển sinh của chương trình ngoài bốn tỉnh, thành Cần Thơ (13-6), Hà Nội (21 và 22-6), Đà Nẵng (27-6) và TP.HCM (3 và 4-7) như năm ngoái, năm nay sẽ mở rộng thêm ở Nha Trang (1-7) và Hải Phòng (19-6). Ngoài ra, chương trình cũng sẽ tổ chức các school tour để tuyển sinh tại các trường học ở một số tỉnh, thành. Lâm Vinh Hải là gương mặt quán quân mùa đầu tiên của Thử thách cùng bước nhảy. Ảnh: TL Khác với năm trước, tốp 20 năm nay sẽ có một đêm ra mắt khán giả với tên gọi Gặp gỡ tốp 20 (Meet TOP 20) để khán giả có thời gian nhận dạng thí sinh yêu thích của mình (đêm thi này không loại thí sinh). Để đảm bảo tính công bằng và minh bạch, chương trình sẽ khống chế số lượng tin nhắn ngay từ đêm biểu diễn đầu tiên đến đêm chung kết. Các thí sinh trong tốp 20 của năm ngoái không được phép tranh tài trong mùa thi này nhưng họ có thể trở thành trợ lý biên đạo, biên đạo hoặc vũ công hỗ trợ thí sinh dự thi. Thử thách cùng bước nhảy sẽ được phát sóng thứ Bảy hằng tuần kể từ ngày 17-8 qua các kênh: HTV7, VCTV1 - Giải trí TV, DRT, HN1&2, CVTV1 và YanTV. Đêm gala trao giải sẽ diễn ra vào 21 giờ ngày 30-11. Chương trình do Đài Truyền hình TP.HCM cùng Công ty Đông Tây Promotion phối hợp thực hiện. Q.TRANG