Ca sĩ mạng ‘so găng’ ca sĩ thật

Bước vào tháng cuối cùng của năm 2015 cũng là bước vào những vòng bình chọn cuối cùng của các giải thưởng âm nhạc trong năm. Điểm qua các giải thưởng âm nhạc: Làn sóng xanh, Giải thưởng âm nhạc Zing (Zing Music Award - ZMA), Giải thưởng POPS (POPS Awards), Bài hát yêu thích… tất cả đều đang vào vòng bình chọn để trao giải.

85% người Việt mê YouTube

Những năm trước, các cựu binh như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm… giữ khoảng cách khá xa trong bình chọn bởi họ “đấu” với các ca sĩ thế hệ kế tiếp như: Đông Nhi, Noo Phước Thịnh… Tuy nhiên, điểm đặc biệt của các giải thưởng âm nhạc năm nay là sự so kè ngang ngửa của các gương mặt mới từ các trang mạng nghe nhạc trực tuyến với các tên tuổi cựu binh đã được nhẵn mặt ở nhiều mùa giải qua. Đó là các gương mặt mới toanh từ mạng: Tiên Tiên, Hồ Việt Trung, Phan Mạnh Quỳnh, Đen và Linh Cáo… “đấu” cùng các ca sĩ thật già dặn như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm…

Có lẽ chưa bao giờ thị trường âm nhạc chứng kiến sự thay đổi sang nhạc số lớn như năm 2015. Theo thống kê mới nhất từ YouTube trong sự kiện YouTube Pulse thì trong tháng 10 vừa qua, người Việt Nam đứng thứ ba trong danh sách 56 quốc gia có người dân xem video trực tuyến nhiều nhất với tỉ lệ 85%. Đồng thời cũng là quốc gia có lượng người dùng YouTube thuộc tốp 10 trên thế giới trong tổng số 75 quốc gia mà YouTube có mặt.

Cụ thể hơn, ở những trang mạng nghe nhạc trực tuyến có các giải thưởng âm nhạc thì người dùng đăng ký xem, nghe nhạc tại các trang mạng này cũng tăng vượt bậc. Như người dùng (user) đăng ký nghe nhạc qua Zing MP3 đã tăng trên 30 triệu người nghe. Kênh POPS Music của Giải thưởng POPS trên nền tảng YouTube đã cán mốc hơn một tỉ lượt xem, một triệu người đăng ký theo dõi tính đến đầu tháng 11 vừa qua để trở thành kênh âm nhạc có tổng số lượt xem nhiều nhất hiện nay. Từ đó POPS Music đã lọt vào danh sách nhóm kênh âm nhạc hàng đầu thế giới theo thống kê xếp hạng của SocialBlade (một trang mạng uy tín cho phép theo dõi và đo lường tăng trưởng của các kênh trên những nền tảng: YouTube, Twitch, Instagram...).

Tiên Tiên là gương mặt ca sĩ từ mạng hầu như có mặt ở tất cả đề cử của các giải thưởng âm nhạc hiện nay. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chiến thắng thuộc về ca khúc phù hợp thị hiếu mạng

Bên cạnh những con số biết nói trên, sự “so găng” của các nghệ sĩ thật và nghệ sĩ từ thế giới ảo còn từ chính những sản phẩm âm nhạc của họ. Những ca khúc, music video: My everything, Say you do, Vì tôi còn sống (Tiên Tiên); Em là của anh (Hồ Việt Trung và Hồ Quang Hiếu); Đừng bắt anh mạnh mẽ, Chỉ còn trong ký ức (Hồ Quang Hiếu); Vợ người ta (Phan Mạnh Quỳnh); Đưa nhau đi trốn (Đen và Linh Cáo)… rất phù hợp với thói quen nghe nhạc của người nghe nhạc qua các trang mạng trực tuyến.

Bởi người nghe nhạc trực tuyến hầu hết là người trẻ, những sáng tác của Tiên Tiên viết đúng với đời sống, tính cách, cách hành xử của giới trẻ… buồn vui vu vơ trong tình yêu nhưng vẫn trẻ trung, lạc quan kiểu như lời bài hát của cô: “Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si. Ai lừa ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai thù ai... cho qua đi...”. Riêng ca khúc My everything của Tiên Tiên với lời nhạc dễ thương về chuyện tình yêu đôi lứa, được thể hiện bằng giọng hát trong trẻo đã trụ vững trên các bảng xếp hạng và gây sốt cộng đồng mạng một thời gian dài. Tính đến thời điểm hiện tại, ca khúc này đã đạt hơn 46 triệu lượt nghe trên Zing Mp3 cùng rất nhiều lời khen tích cực từ phía người yêu nhạc. Từ đó không chỉ ca khúc mà Tiên Tiên cũng nằm trong tốp 3 nghệ sĩ mới của năm do các nhà báo văn hóa văn nghệ bình chọn ở Giải thưởng âm nhạc Zing; lọt vào Tốp 3 Video ca nhạc được cover nhiều nhất ở Giải thưởng POPS. Xuất hiện vào gần cuối năm nhưng ca khúc Vợ người ta của Phan Mạnh Quỳnh vẫn đạt được hơn 75 triệu lượt nghe trên Zing Mp3 nhờ giai điệu lạ tai và lời bài hát gần gũi. Và Vợ người ta nghiễm nhiên có mặt ở đề cử các giải thưởng âm nhạc.