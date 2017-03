Ca sĩ Mỹ sang biểu diễn tại TP.HCM

Kelly Rowland đã phát hành hơn 60.000 đĩa hát cùng nhóm Destiny’s Child và hơn 25.000 đĩa hát đơn. Trong suốt sự nghiệp ca hát, cô cũng đạt được rất nhiều giải thưởng lớn và được vinh danh nhiều lần vì những đóng góp cho âm nhạc. Cùng với Kelly Rowland, chương trình ca nhạc còn có sự tham gia của ngôi sao truyền hình thực tế của Úc - Timomatic cùng các nghệ sĩ Việt Nam: Rapper Suboi, DJ Atran và ảo thuật gia Petey Majik Nguyễn.

Buổi diễn của Kelly Rowland nằm trong sự kiện Color Me Run - Đường chạy sắc màu diễn ra ngày 19-4 tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7 (TP.HCM). Color Me Run là sự kiện thể thao lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Người tham gia Color Me Run sẽ được trải nghiệm chặng đường chạy 5 km và được tung bột màu sau mỗi km. Phần thưởng cho mọi người hoàn thành đường chạy 5 km chính là chương trình ca nhạc với sân khấu ngoài trời.

Q.TRANG