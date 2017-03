Ca sĩ, nhạc sĩ Ne-Yo bị kiện tội phỉ báng người khác

Ca sĩ Ne-Yo. Ảnh: AFP

Chủ nhân bài hit So sick đang phải đối mặt với pháp luật khi bạn gái cũ của anh, Jesseca White, đâm đơn kiện với lý do nam ca sĩ phỉ báng cô.

Cụ thể, năm 2005, Jesseca White sinh con và nói rằng đứa bé là con của Ne-Yo nhưng nam ca sĩ phủ nhận điều này.

Mẹ và bạn thân của Ne-Yo khuyên anh nên làm xét nghiệm để kiểm tra quan hệ cha con.

Kết quả xét nghiệm cho thấy giữa ca sĩ 33 tuổi và đứa trẻ không hề có quan hệ huyết thống.

Vụ việc sau đó đã được dàn xếp ổn thỏa, Jesseca buộc phải thừa nhận Ne-Yo không phải là cha của con mình, tuy nhiên nam ca sĩ cũng trả cho bạn gái cũ 575.000 USD để nuôi con.

Hai bên cũng đồng ý không bao giờ nhắc lại vụ việc.

Tuy nhiên, vào tháng 9.2012, trong chương trình Behind the Music trên kênh VH1 (Mỹ), Ne-Yo một lần nữa nhắc lại chuyện cũ.

Nam ca sĩ nói Jesseca White là một người phụ nữ dâm đảng, cố tình lừa dối để anh tin rằng anh là cha của đứa trẻ, nhờ đó mà moi tiền của anh.

Có vẻ như Jesseca White ngay lập tức đã viện đến sự trợ giúp của vị luật sư nổi tiếng Gloria Allred, người chuyên xử lý những vụ kiện tụng nhằm bảo vệ phụ nữ.

Tháng 12.2012, vị luật sư đã gửi thư cho Ne-Yo cáo buộc ông vi phạm thỏa thuận không nhắc lại chuyện cũ.



Trong thư, bà cũng cho biết những nhận xét trên truyền hình của Ne-Yo đã khiến Jesseca đã bị mất việc, buộc phải tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính.

Trước đó, Jesseca làm việc như một nhiếp ảnh gia và nhà thiết kế đồ họa.

Hiện tại, Jesseca đã chính thức đệ đơn kiện nam ca sĩ, cáo buộc anh phỉ báng, khiến cô mất việc và đòi bồi thường nhưng chưa đưa ra khoản tiền cụ thể.

Ne-Yo được xem là một nghệ sĩ đa tài.

Anh từng thể hiện rất thành công nhiều bài hit đình đám như So sick, Because of You, Closer, Miss Independent…

Nhiều ca sĩ nổi tiếng cũng tìm đến anh nhờ sáng tác nhạc cho họ.

Ngoài vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, anh còn được công chúng biết đến như một nhà sản xuất âm nhạc và diễn viên.

Theo Thùy Dung (TNO)