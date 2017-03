Ca sĩ, nhạc sĩ Trần Vũ Hà My và album “Ước mơ của tôi”

Ước mơ của tôi, Xin cho tình yêu, Ngày mới, Duyên yêu, Đêm dài hơn bình thường, Lần cuối xóa tên anh, Tình cho muộn phiền và một ca khúc rất lạ Fém thuộc dòng nhạc lãng mạn trữ tình âm điệu rock.

Người đã phối - nhạc sĩ Hoàng Sa cũng chính là người sản xuất album đã phối truyền tải được cảm xúc, rất nhiều những khát vọng. Qua đó định hình một phong cách âm nhạc rất Hà My mà chính chị đã nuôi dưỡng, ấp ủ từ lâu.

Tuổi 27 hứa hẹn những thành công phía trước của ca sĩ, nhạc sĩ Trần Vũ Hà My

“Thật khó có thể diễn tả được cảm xúc của My sau khi hoàn thành album này. Một chút lo lắng, một chút hồi hộp nhưng tràn đầy hi vọng với “Ước mơ của mình”.Bằng tất cả sự trân trọng, Hà My xin giới thiệu tới quí vị những sáng tác được My ấp ủ suốt hai năm qua. Hà My chân thành cảm ơn các anh ban nhạc, bạn bè, đặc biệt cảm ơn bố mẹ đã giúp đỡ My suốt thời gian qua và sau này” - Ca sĩ, nhạc sĩ Trần Vũ Hà My tâm sự.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu album vol.3 “Ước mơ của… Trần Vũ Hà My”.

PV