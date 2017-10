Ca sĩ nhận ‘đá’ vì vạ miệng về bolero

Sang hay sến là do cách hát của ca sĩ Bolero bình dân hay không, sang hay sến là do cách hát của ca sĩ. Có những ca sĩ muốn hát thật sang nhưng chất giọng pha cải lương thì vẫn thành sến. Bolero bây giờ là trữ tình bolero, rất nhiều ca sĩ miền Bắc bây giờ cũng hát trữ tình bolero mà vô tình họ không biết hay sao? Như các ca khúc Chiếc lá cuối cùng, Tình bơ vơ… là kinh điển trữ tình bolero mà họ vẫn hát. Những ca khúc này sang hay sến, nghe ra bolero hay ra trữ tình là do chính ca sĩ hát. Có khi ca sĩ trình bày luyến láy nhiều làm sến. Quan trọng nhất khi ca sĩ thể hiện công chúng có thích anh, chị hát bản đó hay không. Anh, chị hát khó chịu quá thì công chúng không nghe nữa, thực tế đã có nhiều ca sĩ remix bolero, dù mới nhưng không ai nghe thì cũng vậy. Khán giả quyết định tất cả! Nhạc sĩ MINH VY, người đảm nhận vai trò

giám đốc âm nhạc nhiều chương trình bolero