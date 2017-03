Ca sĩ nhí mê hoặc cộng đồng mạng

Đó là cậu bé vừa tròn 12 tuổi Shaheen Jafargholi với gương mặt dễ thương, nụ cười bẽn lẽn và “nàng công chúa” 10 tuổi Hollie trong bộ váy màu hồng tím bắt mắt.

Được biết, lượt người xem clip của Shaheen Jafargholi và Hollie đang tăng vùn vụt trên cộng đồng mạng và thật sự gây sốt không khác gì những ngày trước của “hiện tượng” Susan Boyle. Nếu như Susan Boyle “cưa” đổ khán giả và ban giám khảo bằng một giọng hát thánh thiện, cao vút, trong trẻo thì Shaheen Jafargholi đi vào lòng người với chất giọng đỉnh cao và khuôn mặt thiên thần đáng yêu, còn Hollie lại mang đến điệu múa ba-lê uyển chuyển kết hợp cùng ca khúc I could have danced all night trong bộ phim nhạc kịch kinh điển của Mỹ sản xuất năm 1964, My Fair Lady.

Còn với Hollie, khi điệu múa ba-lê được thể hiện nhịp nhàng, hòa vào đó là giọng hát vang lên, toàn bộ khán giả và hai vị giám khảo Piers Morgan, Amanda Holden cùng Kelly Brook (vị giám khảo mới được bổ sung) ngay lập tức bị chinh phục. “Hơn 3 năm làm giám khảo ở cuộc thi này, được nghe rất nhiều những phần biểu diễn của các ca sĩ nhí, nhưng quả thật tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng ca nào tuyệt vời như Hollie”, Piers Morgan khen. Sau cuộc thi, Piers cũng thêm lời ca ngợi Hollie rằng: “Tôi đảm bảo cô ca sĩ nhí này sẽ làm tan chảy trái tim bạn”.

Được biết, niềm đam mê của Hollie là ca hát, khiêu vũ, chơi piano và nhạc kịch. Ước mơ của cô bé 10 tuổi này là trở thành một ngôi sao trong vở nhạc kịch Wicked tại nhà hát nổi tiếng bậc nhất nước Anh - West End.

