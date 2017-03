Ca sĩ nhóm S.H.E bỏng nặng khi đóng phim

Chiều 22-10, nữ ca sĩ xinh đẹp Selina của nhóm S.H.E Đài Loan gặp tai nạn khi đóng một cảnh cháy nổ trong phim 'Hẹn hò với mùa xuân' (My Date With Spring) với bạn diễn Du Hạo Minh.

Selina và Du Hạo Minh. Ảnh: baidu.

Cả hai lập tức được đưa vào bệnh viện Thụy Kim (Thượng Hải) cấp cứu. Việc cấp cứu và trị liệu diễn ra từ 18 giờ đến tận nửa đêm. Luôn túc trực bên giường bệnh là bố mẹ và Trương Thừa Trung, chồng sắp cưới của Selina (tên thật là Nhậm Gia Huyên). Khoảng 23giờ20 đêm 24-10, Selina đã được đưa về bệnh viện Chang Gung ở Đài Bắc, Đài Loan. Selina được đưa đến bệnh viện ở Thượng Hải tối 22-10. Ảnh: 163.

Vụ tai nạn xảy ra khi các đạo cụ dùng cho cảnh phim bỗng phát nổ sớm hơn dự kiến, khiến những người xung quanh không kịp trở tay. Trước đó, đoàn làm phim đã kiểm tra chất nổ nhiều lần nhưng không phát hiện có gì bất ổn. Khi vụ nổ xảy ra, Selina đứng gần và bị thương rất nặng. Du Hạo Minh lập tức chạy đến lấy thân mình che chắn cho bạn diễn. Selina được đưa về Đài Loan đêm 24-10, bên phải là ảnh người bố. Ảnh: 163. Selina bị bỏng cấp độ 3, tỷ lệ thương tật 40%, theo United Daily News. Công ty quản lý của cô tuyên bố, khuôn mặt của nữ ca sĩ không bị tổn thương. Còn quản lý của Du Hạo Minh (Yu Hao Ming - diễn viên thủ vai Hoa Trạch Loại trong phim Sao băng của Trung Quốc) cho biết, anh bị bỏng cấp độ 3, tỷ lệ thương tật 35%, chủ yếu tập trung ở phần lưng, đùi và cánh tay. Hiện tại chưa có thêm thông tin về tình trạng của Du Hạo Minh. Bố Selina khẳng định con gái ông đã qua tình trạng nguy kịch. Ảnh: 163. “Tôi ước gì mình có thể chịu đau thay con gái, thế cả tính mạng tôi cũng được”, bố của nữ ca sĩ nói lúc tới Đài Loan đêm 24-10. “Chúa trời hãy dành cho nó một ân huệ”. Ông cho biết, hiện con gái ông đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch nhưng muốn bình phục cần rất nhiều thời gian, có thể lên đến hàng tháng trời. Người bố từ chối cung cấp thông tin chi tiết về vụ tai nạn.

Bạn trai Trương Thừa Trung (Richard Chang) vừa cầu hôn Selina ngay trên sân khấu ca nhạc, trong một đêm diễn của nhóm S.H.E ở Đài Loan hồi tháng 5, trước sự chứng kiến của 10.000 người hâm mộ và hai thành viên còn lại của nhóm, Ella Chen và Hebe Tien.

Theo Hòa Ca (VNE)