Ca sĩ nổi tiếng của Mỹ La tinh bị bắn chết

Facundo Cabral 74 tuổi, là ca sĩ, tiểu thuyết gia người Argentina. Xe của ông bị phục kích bằng một loạt đạn. Những kẻ tấn công đều bịt kín mặt. Vụ việc xảy ra khi ông đang di chuyển đến địa điểm biểu diễn tiếp theo.

Một ca sĩ, nhà văn, nhà triết học nổi tiếng của Châu Mỹ La tinh đã ra đi

Nhà chức trách địa phương vẫn chưa biết động cơ của vụ giết người này. Họ đang tích cực điều tra những kẻ gây án. “Đây là một vụ giết người có tổ chức, động cơ và kế hoạch chu đáo, không phải là một vụ giết người để cướp bóc trên đường phố” – Các nhà chức trách cho biết.

Một chiếc xe trông giống chiếc chở những kẻ gây án đã được tìm thấy. Bên trong có áo chống đạn, súng và một số vũ khí khác.



Rolando Robles, phát ngôn viên của Tổng thống Alvaro Colom, cho biết, Tổng thống rất thất vọng bởi hành động hèn nhát này. Bộ trưởng Ngoại giao Argentina Hector Timerman cũng bày tỏ “nỗi buồn sâu sắc” của mình trước vụ việc này.



Các trang cá nhân của tổng thống Colombia và Ecuador, và ngay cả Twitter của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đều chia buồn sâu sắc đến cái chết của "người ngâm thơ tuyệt vời của Pampas”.



Facundo Cabral nổi tiếng từ đầu những năm 1970. Sinh ra trong gia đình nghèo, ông không được học hành như những đứa trẻ khác và phải kiếm sống từ sớm. Đam mê âm nhạc, ông đã chọn cây đàn guitar và tự ngâm nga theo thần tượng của mình. Ông bắt đầu sự nghiệm bằng cách hát cho khách du lịch tại các khu nghỉ mát và dần được biết đến. Bài hát bất hủ của ông là "No soy de aqui ni alla" — "I'm not from here nor there”. Bài hát này đã được dịch hàng trăm ngôn ngữ trên thế giới.

Các buổi hòa nhạc của ông là sự kết hợp giữa triết học và văn hóa dân gian, giữa âm nhạc và thơ ca, triết học. “Facundo là người ngâm thơ cuối cùng của chúng tôi. Là một nhà thơ, nhà triết học, ca sĩ, ông đang minh chứng cho sự liên kết giữa các nền văn hóa trong xã hội” – ca sĩ Argentine, Isabel de Sebastian chia sẻ.

Năm 1996, Unesco công nhận Facundo là một "sứ giả hoà bình của thế giới".