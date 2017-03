Ca sĩ rap Lil Wayne được phóng thích khỏi nhà tù

Theo Văn Hưng (Vietnam+)



Năm nay Wayne 28 tuổi, tên thật là Dwayne Carter và còn được biết tới với biệt danh “Weezy.”Người đại diện chính quyền thành phố New York cho hay, tay rapper này đã được chuyển từ nhà tù Rikers Island đến một địa điểm bí mật để phóng thích.Trong thời gian ngồi trong tù, tên tuổi của Lil Wayne vẫn tỏa được sức nóng trên thị trường âm nhạc khi ca khúc "I Am Not a Human Being” của anh vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng Billboard 200 hồi tháng trước.Lil Wayne cũng là ca sỹ có album bán chạy nhất nước Mỹ vào năm 2008, với đĩa "Tha Carter III."Sự nghiệp của tay rapper này càng thêm nổi bật khi anh giành được bốn giải thưởng Grammy hồi năm 2009. Tuy nhiên, Lil Wayne đã dính phải con đường tù tội sau khi cảnh sát phát hiện một khẩu súng không đăng ký trong chiếc xe bus lưu diễn của anh hồi tháng 7/2007.Hiện Wayne cùng với người đồng sáng lập hãng đĩa Cash Money với anh, Bryan "Birdman" Williams, chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc mừng sự kiện ra tù của Wayne tại Miami vào Chủ Nhật tới./.