Ca sĩ Thanh Lam bị đe dọa vì ghen tuông

Trước đó, ông N.Q.T (SN 1963, tổng giám đốc một doanh nghiệp dầu khí) mời 3 mẹ con ca sĩ Thanh Lam và vợ chồng người bạn đi ăn tối ở nhà hàng Phù Đổng. Phụ nữ đứng tuổi nêu trên chính là vợ ông T.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt kịp thời, mời các đương sự về trụ sở để giải quyết. Tuy nhiên, thanh niên “có HIV” đã bỏ trốn. Tại cơ quan công an, vợ ông T. cho biết do ghen tuông, nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với Thanh Lam nên đã nhờ một người chạy xe ôm không rõ tên tuổi, địa chỉ tìm ca sĩ này để đe dọa.