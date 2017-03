Ca sĩ Thanh Thảo lỗ tiền tỉ với live show "Chuyện"

Nhân dịp chuẩn bị ra mắt DVD live show Chuyện, “búp bê” Thanh Thảo chia sẻ cô làm chương trình để kỷ niệm 15 năm ca hát nên muốn đầu tư kỹ lưỡng và mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc đúng nghĩa. Ban đầu, cô dự định chỉ chi hơn 1 tỉ đồng để làm show. Thế nhưng, càng làm cô càng thấy chi phí ngày càng nhiều đến hơn 2 tỉ. Với mức tiền trên thì dù bán hết vé cũng phải chịu lỗ nặng.

Hơn nữa, trong thời điểm làm chương trình thì nữ ca sĩ này lại đang đối mặt nhiều biến cố trong cuộc sống riêng nên tâm trạng cô cũng có lúc chán nản, sụp đổ. Tuy nhiên, vượt qua tất cả, Thanh Thảo hoàn thành chương trình và cày cật lực sau Chuyện để bù lỗ.

Theo Thanh Thảo, hôm diễn ra live show, trời Sài Gòn mưa lớn, nhưng vẫn có rất đông khán giả đến ủng hộ, cô rất xúc động. Vì vậy, Thảo không hề cảm thấy hối hận vì đã nỗ lực để có được một chương trình “để đời” mà có thể sau này sẽ khó làm như thế một lần nào nữa.



Thời gian qua, đích thân Thảo ngồi chọn từng hình ảnh, làm hậu kỳ DVD live show Chuyện. Tuy nhiên, vận rủi vẫn bám theo cô khi các DVD thành phẩm chuẩn bị phát hành thì đĩa in bị lỗi do khâu kỹ thuật. Thế là, mấy ngàn DVD đã bị huỷ bỏ, in lại hết số lượng đĩa khác. Ngày phát hành dự kiến ban đầu buộc phải dời lại 22-2.

Ngay sau chuyến lưu diễn Úc về, Thanh Thảo sẽ tổ chức chương trình Ngàn sao hội tụ 2 với chủ đề Đóa hoa đôi tại sân khấu Trống Đồng (TP HCM) vào ngày 7-3 để mừng sinh nhật mình sau đó một ngày. Đêm diễn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ: Ngọc Sơn, Hoài Linh, Lam Trường, Cẩm Ly, Hồ Ngọc Hà, Đoan Trang, Trấn Thành, Quang Hà, Phạm Thanh Thảo, Dương Triệu Vũ…

Đặc biệt, doanh thu của đêm diễn sẽ được Thanh Thảo và fanclub dùng để thực hiện chuyến thăm trung tâm nuôi dưỡng người già Thạnh Lộc đúng ngày sinh nhật 8-3 của cô.