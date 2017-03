Ca sĩ thi nhau hát nhạc tiếng Anh

16 tình khúc tiếng Anh bất hủ trong đêm nhạc My secret passion (diễn ra vào giữa tháng 4 tại phòng trà Không Tên - TPHCM) tưởng chừng chỉ là thử nghiệm mới mẻ của ca sĩ Đức Tuấn nhưng anh không ngờ đêm nhạc lại thu hút đông đảo khán giả đến thế. Phòng trà chật kín chỗ.

Và điều thú vị hơn là đa số khán giả đến nghe đều là người Việt, trong khi mục tiêu của anh đặt ra là phục vụ khán giả nước ngoài. Thành công này trở thành động lực để Đức Tuấn tiếp tục tái diễn My secret passion vào ngày 11-6 tới và ấp ủ tham vọng: “Sẽ xây dựng chương trình thành thương hiệu riêng”.

Một cách làm mới lạ

Có thể chia trào lưu hát tiếng Anh của ca sĩ Việt hiện nay thành hai loại: hát các ca khúc tiếng Anh của các nước và hát ca khúc tiếng Anh do các nhạc sĩ trong nước sáng tác.

Đức Tuấn không phải là ca sĩ sao duy nhất hiện nay bắt đầu thể hiện những ca khúc tiếng Anh của các nước trên thị trường ca nhạc (anh còn phát hành album đôi dòng nhạc kịch, bản tiếng Việt tại VN và bản tiếng Anh tại thị trường Canada và Hồng Kông). Ca sĩ Hiền Thục chuẩn bị phát hành album nhạc với những ca khúc thiếu nhi tiếng Anh nổi tiếng thế giới.

Đó là chưa kể, thời gian gần đây, không ít ca sĩ sao thường chọn một hoặc hai ca khúc tiếng Anh cho album của mình như một gia vị mới, chẳng hạn Mỹ Tâm với ca khúc Hurt so much, trong album Trở lại. Trong live show QD08: My love sắp diễn ra, ca sĩ Quang Dũng cũng sẽ thể hiện một số ca khúc tiếng Anh là những bản tình ca nổi tiếng thế giới.

Có truyền thống phát hành album ca sĩ trên thị trường nhạc Việt lẫn thị trường nước ngoài (thông qua việc đăng ký bán album qua mạng Amazon, eBay, CDBaby,...), Công ty Musicface (của nhạc sĩ Đức Trí) luôn đưa những bản nhạc tiếng Anh do những nhạc sĩ trong nước sáng tác vào album của những giọng ca thuộc mình quản lý, bên cạnh những album tiếng Việt.

Tuy nhiên, để đẩy mạnh hơn mức phủ sóng của “gà” nhà, công ty này đang thực hiện 2 album thuần túy tiếng Anh cho ca sĩ Hồ Ngọc Hà và Phạm Anh Khoa, sẽ ra mắt trong thời gian tới. Cũng thường phát hành album qua mạng nên album của nhạc sĩ Quốc Bảo, Mai Khôi, Thủy Tiên,... đều có những bản tiếng Anh để phục vụ khán giả nước ngoài; Hồng Nhung thường hát ca khúc My dream, do chính chị sáng tác (được thể hiện lần đầu tiên trong chương trình Vì ta cần nhau); ca sĩ Phương Vy có Leave me alone, trong album Lúc mới yêu...

Chỉ khoảng 2% ca sĩ hát tốt tiếng Anh

Thật ra, việc ca sĩ Việt hát nhạc tiếng Anh đã có từ 10 năm trước nhưng không rộ lên thành trào lưu như ngày nay. Theo nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện: “Hiện nay thủ tục xin phép sử dụng ca khúc nước ngoài cũng thuận lợi, giá bản quyền cũng tượng trưng chứ không đắt đỏ như trước đây là điều kiện thuận lợi để ca sĩ Việt hát những ca khúc tiếng Anh một cách hợp pháp. Và như vậy, thị trường nhạc Việt tràn ngập những ca khúc tiếng Anh cũng là điều dễ hiểu”.

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng lớp công chúng trẻ giỏi tiếng Anh, thích nghe ca sĩ Việt mà mình yêu thích hát nhạc tiếng Anh ngày càng nhiều. Từ đó, nhiều ca sĩ chạy theo trào lưu hát nhạc tiếng Anh.

Với mục đích hướng ngoại, những ca sĩ hát các ca khúc tiếng Anh của các nhạc sĩ trong nước sáng tác được ghi nhận là một nỗ lực: “Ít nhất, việc làm đó như một cố gắng quảng bá hình ảnh mình ra khỏi đất nước của ca sĩ Việt. Người nước ngoài có thể thích nhạc Việt được không nếu không hiểu chút nào về ca từ Việt? Nói thế để thấy rằng: Nếu các ca sĩ Việt hát nhạc tiếng Anh thì đó là việc nên làm và cần làm”- nhạc sĩ Quốc Bảo nói.

Tuy nhiên, các nhà chuyên môn cũng tỏ ra e ngại khi đề cập đến hiệu ứng từ việc ca sĩ Việt hát nhạc tiếng Anh. Nhạc sĩ Hoài An cho biết: “Không hiếm ca sĩ Việt hát nhạc ngoại rất hay nhưng đằng sau họ là cả một chuỗi những tháng ngày khổ luyện. Và khi đã hát tiếng Anh tốt rồi, quay lại hát tiếng Việt thường dễ bị khô cứng.

Ngược lại, với một giọng ca thường xuyên hát tiếng Việt và bắt đầu hát tiếng Anh như một cách đổi mới chính mình thì rõ ràng hiệu quả không có gì đáng kể”. Theo nhạc sĩ Quốc Bảo, tỉ lệ ca sĩ hát tốt tiếng Anh chỉ vào khoảng 2%. Bởi để hát tốt, phải nói tốt, đọc tốt và nghe tốt tiếng Anh. Trong khi đó, nhạc sĩ Tuấn Khanh lại cho rằng: “Ngay tiếng mẹ đẻ cũng không có bao nhiêu ca sĩ hát tốt, nói gì đến ngôn ngữ khác”.