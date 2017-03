Ca sĩ trẻ nỗ lực bứt phá

Trà My đã đầu tư 100.000 USD để tiến hành dự án âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của mình với một album và 3 đêm diễn phục vụ học sinh, sinh viên trong thời gian tới.

Không phải ngẫu nhiên mà một ca sĩ trẻ như Trà My đầu tư một số tiền khá lớn cho dự án âm nhạc của mình. Trà My có nhiều lý do để kỳ vọng vào dự án đầu tay này khi nó được thực hiện một cách chuyên nghiệp. Cô có hẳn hai công ty hỗ trợ cho sự nghiệp âm nhạc của mình: một chuyên xây dựng phong cách âm nhạc và một chuyên lo về tạo dựng hình ảnh của cô trong lòng công chúng. Việc duy nhất mà Trà My phải làm là tập trung vào chuyên môn: luyện thanh và vũ đạo, điều rất ít ca sĩ trước đây có được.

Nổi bật thời gian gần đây là ca sĩ Phương Vy với album đầu tay Lúc mới yêu. Cô có những chiến lược phát triển nghề nghiệp được nhạc sĩ Đức Trí hoạch định bài bản, tỉ mỉ.

Có thể thấy Phương Vy đã tạo được ít nhiều dấu ấn khi xuất hiện liên tục trên nhiều phương tiện truyền thông. Bỏ hẳn những ưu thế ở dòng nhạc blue jazz (phong cách nhạc giúp Phương Vy tạo dấu ấn ở cuộc thi Vietnam Idol 2007), producer (nhà sản xuất) của Phương Vy định hình mới cho cô phong cách pop ballad trẻ trung.

Đây được xem là chiến lược trên con đường dài phát triển sự nghiệp âm nhạc của Phương Vy. Album đầu tay là tiền đề cho việc đầu tư khai thác những album sau này của cô. Hơn nữa, ở dòng blue jazz, Vy sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Trong khi đó, pop ballad là con đường dễ và Vy đã có sẵn lợi thế ở dòng nhạc này”, nhạc sĩ Đức Trí lý giải về sự chuyển hướng phong cách âm nhạc của Phương Vy.

Và rõ ràng, với những gì đang diễn ra, Phương Vy đang cho thấy sự lựa chọn của cô là đúng. Tất nhiên, thành công này phần lớn nhờ vào sự hỗ trợ của cả ê kíp Musicface.

Trong khi nhiều ca sĩ trước đây phải ôm đồm mọi thứ, từ việc xây dựng chiến lược, quảng bá hình ảnh đến việc trau dồi chuyên môn, thì các giọng ca trẻ nổi bật hiện nay đều chủ trương chuyên nghiệp hóa từng khâu. Hầu hết các ca sĩ được hỏi đều khẳng định “50% thành công của một ca sĩ là nhờ có một ê kíp chuyên nghiệp hỗ trợ”.

Bởi, “công việc xây dựng, biến kế hoạch trở thành công việc cụ thể cần phải có một ê kíp chuyên nghiệp thực hiện, ca sĩ không phải lo lắng, bận tâm”, Trà My khẳng định. Đó chính là lý do mà nhiều ca sĩ trẻ hiện nay thuê hẳn công ty chuyên xây dựng phong cách âm nhạc và quảng bá hình ảnh cho mình.

“Đánh là thắng”, tôn chỉ làm việc của nhiều giọng ca trẻ hiện nay không còn là điều khó tin. Bởi với tư duy mới mẻ về việc xây dựng dự án, chiến lược, họ có nhiều cơ sở để gặt hái thành công nhanh chóng.

Những trường hợp thất bại như Hải Yến, Hoàng Hải Đăng (vội vã phát hành album để rồi thất bại vì thiếu những đầu tư kỹ lưỡng) sẽ không còn một khi những nỗ lực bứt phá của ca sĩ hiện nay được xây dựng bằng chiến lược hẳn hoi.