“Ca sĩ triển vọng” Làn sóng xanh 2008: Lại một vụ ầm ĩ về phiếu bầu

đã cùng ký vào một lá đơn yêu cầu ban tổ chức giải Làn sóng xanh 2008 làm rõ kết quả giải “Ca sĩ triển vọng do báo chí bầu chọn”.

Theo phóng viên Thanh Chung - Vietnamnet, trong buổi lễ trao giải Làn sóng xanh 2008 đêm 8-12 tại sân khấu Lan Anh, khi ca sĩ Trà My được xướng tên đoạt giải “Ca sĩ triển vọng do báo chí bầu chọn”, nhiều phóng viên văn nghệ được mời làm ban giám khảo báo chí rất ngạc nhiên. Qua trao đổi, họ phát hiện có rất nhiều phóng viên không bầu chọn ca sĩ Trà My nên đã tìm gặp ông Công Vinh - đại diện ban tổ chức Làn sóng xanh để hỏi rõ số phiếu bầu cho Trà My. Ông Công Vinh đã yêu cầu phóng viên Thanh Chung phải làm bản kiến nghị thu thập ý kiến các phóng viên mới cung cấp thông tin. Từ câu chuyện này, nhiều phóng viên văn hóa văn nghệ ở TP.HCM đã ký vào một lá đơn kiến nghị xác nhận bầu cho ca sĩ khác chứ không phải ca sĩ Trà My.

Chiều qua (13-12), có dịp tụ họp vì một lý do khác, các phóng viên đã bày tỏ ý kiến của mình. Theo phóng viên các báo Vietnamnet, Thanh Niên, Sài Gòn Tiếp Thị, Doanh Nhân Sài Gòn Cuối Tuần, Điện Ảnh Kịch Trường…, giới phóng viên không khẳng định việc trao giải cho ca sĩ Trà My là không chính xác, họ chỉ muốn ban tổ chức giải Làn sóng xanh làm rõ thắc mắc của phóng viên liên quan đến việc bầu chọn này. Theo các phóng viên, cơ sở để họ muốn làm rõ thông tin trao giải “Ca sĩ triển vọng do báo chí bầu chọn” cho ca sĩ Trà My vì tại buổi họp báo chấm giải báo chí bầu chọn, ban tổ chức thông báo có 43 phiếu bầu từ các phóng viên. Tuy nhiên, tại buổi họp báo chỉ dành cho phóng viên văn nghệ mảng ca nhạc có rất nhiều gương mặt lạ. Vì vậy, các phóng viên muốn ban tổ chức công khai có bao nhiêu ca sĩ được bầu và số phiếu của mỗi ca sĩ là bao nhiêu cũng như danh sách các phóng viên cụ thể của từng báo đã tham gia bầu chọn. Bởi theo phóng viên Thanh Chung, khi tham gia cuộc bầu chọn này, mỗi phóng viên phải ký tên xác nhận và ghi chú rõ tên tuổi, tòa soạn báo mình đang công tác.

Tính đến chiều qua (13-12), đã có 24 phóng viên văn nghệ ở hầu hết các tờ báo ký xác nhận không bầu cho ca sĩ Trà My. Phóng viên Thanh Chung cũng cho biết việc thu thập chữ ký xác nhận của các phóng viên không bầu cho ca sĩ Trà My vẫn đang tiếp tục. Sau đó, chị sẽ chuyển đến ban tổ chức giải Làn sóng xanh 2008.