Ca sĩ Trung Quốc nhảy lầu tự vẫn

Theo tin tức từ Sina, ca sĩ Trần Lâm đã nhảy từ cửa sổ phòng riêng của cô ở tầng 9 trong khu cao ốc ở quận Triều Dương, Bắc Kinh, tuy nhiên việc cô tự tử hay bị đẩy xuống vẫn đang tiếp tục được điều tra. Một người bạn thân của nữ ca sĩ này cho biết, thời gian này, Trần Lâm có vấn đề về tinh thần và luôn rơi vào tình trạng mệt mỏi, u uất.

Nữ ca sĩ Trần Lâm. Ảnh: QQ.

Sinh năm 1970 ở Trùng Khánh, Trần Lâm thành danh trong làng giải trí với album I can never understand your love vào năm 1993. Album này đã nằm ở vị trí đầu trong bảng xếp hạng những đĩa hát được yêu thích của năm, sau đó được bán ra tới 1,5 triệu bản. Trong hai ca khúc I choose what I want và Give up your love, nữ ca sĩ này từng bày tỏ quan điểm của mình về cuộc sống, tình yêu một cách rất mạnh mẽ, dứt khoát, vì thế không ai nghĩ rằng cô có thể tìm đến cái chết.

Năm 1995, Trần Lâm kết hôn với Shen Yongge, giám đốc công ty Zhu Shu Entertainment, tuy nhiên 12 năm sau đó, cặp đôi ly dị. Sau đó, cô kết hôn với ca sĩ Zhang Chaofeng vào đầu năm 2009. Một người bạn của Trần Lâm tiết lộ, dù mới làm đám cưới với người chồng thứ hai không lâu nhưng cặp đôi này thường xuyên xảy ra cãi vã.

Nơi thi thể Trần Lâm được tìm thấy. Ảnh: CEP.

Một ngày sau cái chết của Trần Lâm, rất nhiều phóng viên đã tới nơi cô tự vẫn để thăm dò tin tức. Dù đứng chờ rất lâu ở cửa, họ cũng không thể nào tiếp cận với gia đình, người thân của ca sĩ xấu số này. Hiện giờ, thi thể của Trần Lâm vẫn đang được giữ tại nhà xác để chờ kết quả điều tra. Khi một phóng viên gọi điện cho chồng cũ của cô để hỏi thăm tình hình, người này nói: "Mong mọi người hãy kiên nhẫn chờ vài ngày cho đến khi có kết quả khám nghiệm".

Theo Nguyễn Hương (Ngôi Sao)