Ca sĩ trước tin đồn hét giá cát sê

Sáng 9.4, trong cuộc họp chuẩn bị cho sự kiện Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế tại TP.Đà Nẵng (DIFC), ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đã yêu cầu Công ty Sơn Lâm (đơn vị thực hiện các hoạt động nghệ thuật tại DIFC) không mời Mỹ Tâm biểu diễn vì mức cát sê hơn 110 triệu đồng/bài là không thể chấp nhận được.



Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng.



Tối 9.4, "họa mi tóc nâu" đã gửi bức "tâm thư" phản hồi chính thức đến báo giới.



Trong thư, Mỹ Tâm khẳng định mạnh mẽ: "Tâm không biết có sự nhầm lẫn nào không? Chương trình pháo hoa năm nay ở Đà Nẵng, Mỹ Tâm chưa hề ký hợp đồng nào 6.000 USD, cũng không có việc làm tròn giá 110 triệu đồng và cũng không có chuyện buộc thành phố phải chịu luôn cả tiền thuế VAT 10% nào cả".



Cô cũng cho biết, một trang mạng đã đăng bài báo với tiêu đề “Đà Nẵng “tẩy chay" Mỹ Tâm vì đòi cát sê quá cao!” trong đó đưa những thông tin mà cô khẳng định là "hoàn toàn không đúng sự thật" và khiến cô "thật sự rất buồn".



"Chúng ta đang sống ở một xã hội phát triển và văn minh, ai cũng có ý thức và lòng tự trọng. Mỹ Tâm khẩn thiết đề nghị mọi người hãy suy nghĩ trước lời nói và hành động của mình, đừng vì những lời nói qua lại không được kiểm chứng mà có thể quy chụp cho người khác. Đó không phải là cách để hướng tới xây dựng một xã hội văn minh và tiến bộ", Mỹ Tâm chia sẻ thêm.



Cuối thư, Mỹ Tâm khẳng định: "Về cá nhân, Mỹ Tâm sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này nếu những lời khẳng định trên của Mỹ Tâm là không đúng với sự thật!”.



Tuy nhiên, ngoài "bức tâm thư" kể trên, phía Mỹ Tâm không có thêm bất kỳ thông tin nào liên quan đến vụ việc này. Từ hôm qua đến trưa nay 10.4, Thanh Niên Online vẫn chưa thể liên lạc được với Mỹ Tâm. Phía công ty Mỹ Tâm (MTE) cũng khẳng định toàn bộ thông tin chính thức hiện nay chỉ gói gọn trong "bức tâm thư" và "họa mi tóc nâu" từ chối mọi câu hỏi trực tiếp.

