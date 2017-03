Ca sĩ Tulisa hối tiếc vì “mất đời con gái” sớm

Tulisa chia sẻ tất cả những sai lầm, quá khứ nổi loạn, phức tạp của cô trong quyển tự truyện Honest: My Story So Far. Trong đó, người đẹp 24 tuổi này tâm sự rằng cô đã hút thuốc phiện và ngủ với bạn trai khi chỉ 14 tuổi. “Tôi có bạn trai từ sớm và sau đó là quá nhiều người. Tôi hối tiếc khi đánh mất trinh tiết khi quá sớm. Tôi thực sự nổi loạn trong độ tuổi 14-17 và bây giờ vẫn còn sợ hãi khoảng thời gian đó”- Tulisa cho biết.

“Nếu không có âm nhạc cứu vớt cuộc đời, tôi tin rằng mình sẽ sống như một kẻ buôn bán ma túy phải trốn chui trốn nhủi khắp nơi. Dù là cô gái yêu đương bạt mạng nhưng tôi lại tin vào tình yêu cổ tích. Tôi mở cửa trái tim và sẵn sàng trao tất cả mọi thứ cho người tôi yêu và tất nhiên đó không phải cách làm đúng đắn. Bởi vì những chàng trai tôi quen còn rất trẻ và tình cảm giành cho tôi chỉ tạm thời, họ nhanh chóng tìm thấy bóng hồng khác”-Tulisa chia sẻ.

Trong tự truyện, người đẹp này cũng trải lòng về nỗi đau khi bị bạn trai cũ Justin Edwards tung băng sex lên mạng với mục đích gây chú ý. Tulisa thắng kiện, nhận được lời xin lỗi công khai nhưng vẫn đang thỏa thuận mức bồi thường thiệt hại.

Tulisa Contostavlos, 24 tuổi, là ca sĩ, diễn viên và nhạc sĩ nổi danh ở Anh. Cô được biết đến như thành viên của nhóm N-Dubz với người anh họ và bạn bè và là giám khảo chương trình The X Factor. Những phim cô đã đóng gồm: Dubplate Drama, Big Fat Gypsy Gangster, Demons Never Die… Năm 2012, tạp chí dành cho đàn ông FHM bình chọn cô là người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới.

Theo M.Khuê (NLĐO / Daily Mail, The Sun)