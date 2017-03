Ca sĩ vừa đoạt giải Grammy tàng trữ ma túy

Bruno Mars giành giải Grammy đầu tiên hôm 14-2 vừa qua - Ảnh: Getty Images

Theo THIÊN HƯƠNG (TTO, AP)



Hôm 19-9-2010, cảnh sát đã phát hiện trong người của nam ca sĩ Bruno Mars (25 tuổi) có tàng trữ 2,6g ma túy sau khi anh trình diễn ở Hard Rock Hotel & Casino ở Las Vegas. Bruno Mars đã thừa nhận việc này nhưng phủ nhận việc mình có sử dụng ma túy. Cảnh sát cũng cho biết không có dấu hiệu cho thấy chàng ca sĩ này sử dụng chất gây nghiện.Tại tòa án Las Vegas vừa qua, Bruno Mars đã bị phạt 2.000 USD, 200 giờ lao động công ích tại một tổ chức phi lợi nhuận và trải qua 8 giờ tại một trung tâm tư vấn ma túy ở Los Angeles. Trước đó, thẩm phán quận Clark cho biết Bruno Mars có thể phải đối mặt với án tù 4 năm.Bruno Mars tên thật Peter Hernandez, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Hawaii. Anh nổi tiếng khi đóng giả Elvis lúc mới 4 tuổi. Sau đó, Bruno đã chuyển tới Los Angeles năm 2002.Tại lễ trao giải năm nay, Bruno Mars đã giành được giải Grammy đầu tiên của mình với ca khúc Just the way you are (Tạm dịch: Theo cách riêng của bạn).