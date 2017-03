Ca sỹ Đan Trường: Bao giờ lấy vợ sẽ ngừng ca hát!

- Được biết, vừa qua anh đã có một chuyến lưu diễn bên Pháp rất tuyệt vời nhưng cũng đầy “gian nan”, anh có thể chia sẻ với các fan về chuyến đi này ?

Những ngày Đan Trường ở Pháp đã có những khoảnh khắc rất vui. Nước Pháp là một đất nước vô cùng lãng mạn với những thành phố cổ, cung điện vua chúa, dòng sông Seine…Đặt chân tới đó các bạn sẽ rất thích. Tuy nhiên cũng hơi buồn là vì đi một mình, nếu mà đi với người yêu nữa thì rất tuyệt vời. Nhưng không may cho Đan Trường là đợt biểu diển ở Pháp lại gặp phải núi lửa phun đột xuất nên cả đoàn phải ở lại. Núi lửa phun nên không biết chắc chắn ngày nào có thể bay về, sáng nào cũng ngóng tin. Rốt cuộc sau đó người ta đã bay thử và thấy không vấn đề gì nên Trường đã đáp ngay chuyến bay đầu tiên về Việt Nam. Lúc đó, Trường rất hạnh phúc và thấy là không đâu bằng quê nhà của mình”.

- Vậy trong năm nay anh có ý định thực hiện live show nào nữa không?

Năm nay thì Đan Trường không có thực hiện thêm live show nào nữa vì mình đã thực hiện rất nhiều rồi. Để mới lạ hơn, năm nay Trường sẽ thực hiện video clip. Trước đây, Trường đã thực hiện: Đan trường in China , Đan Trường in Taiwan , Đan Trường in Holland ...và bây giờ sẽ là “Đan Trường in America ”. Đan Trường và anh Hoàng Tuấn đã dự định quay clip tại Hollywood , New York , Hawaii và cả Las Vegas nữa.

-Thời gian vừa qua những người hâm mộ Đan Trường đã được thấy anh ở vai trò mới đó là diễn viên. Anh có kỷ niệm gì đáng nhớ với vai diễn đầu tiên của mình không ?

Tham gia diễn xuất trong bộ phim này đã để lại cho Đan Trường rất nhiều kỉ niệm,vừa vui, vừa buồn lại cả sợ nữa. Bộ phim dài 30 tập, trong đó Trường đóng vai một thầy giáo. Quả là không đơn giản tí nào. Phim thu tiếng trực tiếp nên rất khó cho diễn viên tay ngang như Đan Trường, nhất là mình lại không học qua trường lớp nào nên không được đào tạo tiếng nói sân khấu. Các diễn viên khi đóng phim, họ vừa nói vừa diễn xuất không bị ngượng miệng, phân tâm. Còn với Đan Trường thì rất khó, vì khi mình chú ý vào vai diễn của mình thì lời nói của mình lại không hay, bị vấp. Ngược lại lời nói hay, diễn cảm thì khuôn mặt biểu cảm của mình lại không đạt. Nhưng rất may là cuối cùng cùng hoàn thành được. Có người khen, người chê nhưng thôi thì Trường tự chấm cho mình điểm 6 vậy”.

-Vậy sắp tới anh có định xuất hiện với vai trò diễn viên một lần nữa không?

“Thứ ba học trò” có mời mình tham gia vào phần 2, tuy nhiên Đan Trường vẫn đang do dự xem kịch bản như nào rồi mới quyết định. Trường nghĩ rằng phần 1 là thầy giáo cứu học trò, ở phần 2 có thể học trò cứu thầy giáo chẳng hạn để nó mới mẻ.

- Một câu hỏi hơi riêng tư nhưng lại có rất nhiều người quan tâm đó là: Bao giờ Đan Trường có ý định lập gia đình ?

Không lần nào là Trường không nhận được câu hỏi này. Có lẽ phải thu sẵn câu trả lời rồi phát thôi (cười). Người đàn ông thường sợ lập gia đình vì họ biết rằng khi lấy vợ có con, họ sẽ thành trụ cột gánh vác gia đình. Vì vậy họ muốn phải ổn định công danh sự nghiệp trước. Riêng Đan trường muốn là một khi mình có gia đình thì mình phải quên hẳn ca hát đi, mình không nên bon chen hơn thua ai nổi tiếng hơn mình. Có gia đình rồi, mình sẽ dành toàn bộ thời gian cho gia đình của mình chứ không phải đam mê ca hát nữa. Các ca sĩ nam bây giờ có gia đình nhưng họ vẫn ca hát, và như vậy thì hạnh phúc không thể trọn vẹn được. Hạnh phúc là sống với người mình yêu trọn đời, nó không hề đơn giản chút nào.

- Xin cảm ơn và chúc cho những dự định của anh sẽ thành công!