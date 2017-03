Ca sỹ, người mẫu sẽ được cấp thẻ hành nghề

Ca sỹ Tùng Dương trong một chương trình ca nhạc (ảnh: Kiên Quyết)



Theo Mỹ Trà - Ngọc Ngà (VOV)



Sáng nay (19/7), tại 3 đầu cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Bộ VHTT&DL đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2013.6 tháng đầu năm ngành nghệ thuật biểu diễn đã có những chuyển biến tích cực, sai phạm trong quản lý ngành giảm 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, thời gian qua đã không còn hiện tượng cấp phép biểu diễn thiếu trách nhiệm bằng phong bì, quan hệ cá nhân… Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn tại hội nghị.Trước việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ biểu diễn đang có nhiều luồng dư luận trái chiều, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng đây là việc làm cần thiết để chấn chỉnh đời sống hoạt động nghệ thuật biểu diễn đang có những diễn biến phức tạp. Hiện nay, Cục đang xây dựng Đề án, dự kiến sẽ trình lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vào trung tuần tháng 8, tiến tới vào 1/4/2014 thẻ hành nghề sẽ có hiệu lực với hai đối tượng ca sĩ và người mẫu.Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng đang xúc tiến xây dựng Đề án cải cách chế độ chính sách đối với văn nghệ sĩ mang tính đặc thù. Đây được xem là đòn bẩy kích thích đội ngũ nghệ sĩ sáng tạo cho biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Trong 6 tháng qua, trong cả nước chỉ xảy ra 2 sai phạm nổi bật trong hoạt động biểu diễn. Đó là sai phạm của Công ty TNHH Thời trang Vệ nữ tổ chức đêm hội chân dài tại TP HCM và 1 sự vụ biểu diễn ca nhạc “treo đầu dê bán thịt chó” tại Quảng Nam.Tại Hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng, 6 tháng qua việc quản lý hoạt động của các thiết chế văn hóa địa phương đang gây nhiều bức xúc cho dư luận. Các thôn, ấp, phường, xã… đua nhau xây dựng nhà văn hóa quy mô, nhưng lại không biết cách quản lý, không có hoạt động gây lãng phí. Việc thể chế hoá các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong các lĩnh vực hoạt động Ngành vẫn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước và yêu cầu thực tiễn đề ra.Đơn cử như Luật Quang cáo đã có từ đầu năm nhưng đến nay các địa phương vẫn chưa nhận được thông tư hướng dẫn, khiến công tác triển khai gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, trước thực trạng, bạo lực gia đình có nhiều diễn biến phức tạp, các hoạt động cho Năm gia đình vẫn chỉ ở bề nổi chưa đáp ứng được nhu cầu của thực tế.Trước những bức xúc của dư luận về công tác bảo tồn, trùng tu di sản như: Đường Lâm, Đàn Xã tắc, thành cổ Luy Lâu… thời gian vừa qua, ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản cho rằng Cục đã tham gia tích cực cùng địa phương để giải quyết các vấn đề. Di sản là nguồn lực nâng cao đời sống của nhân dân địa phương chứ không phải di sản làm nhân dân địa phương nghèo đi. Bên cạnh đó, hiện nay nhiều địa phương chưa chủ động triển khai các dự án tu bổ di tích.Chịu tác động mạnh bởi suy thoái kinh tế thế giới, tốc độ tăng trưởng du lịch tuy có dao động trong từng tháng nhưng tính chung 6 tháng vẫn giữ được tăng trưởng. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt 3,5 triệu lượt, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2012. Tổng thu từ du lịch ước đạt 105.000 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ, đạt 53% kế hoạch năm.Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong thời gian tới là tập trung đúc kết kinh nghiệm 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 5 khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đề xuất giải pháp chỉ đạo xây dựng và phát triển văn hoá thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Ngoài ra, Bộ cũng sẽ coi trọng việc tăng cường chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, chấn chỉnh môi trường du lịch, giải quyết tình trạng chèo kéo, chèn ép, lợi dụng, lừa đảo khách du lịch tại các trung tâm du lịch; tiếp tục xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch./.