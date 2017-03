Ca sỹ rap Jay-Z chia sẻ cuộc đời qua tự truyện

Cuốn tự truyện "Decoded" giúp Jay-Z có cơ hội trải lòng với người hâm mộ. (Nguồn: Internet)



Theo Văn Hưng (Vietnam+)



Tất cả những gì đã trải nghiệm trong cuộc sống, trong âm nhạc và cả những yếu tố văn hóa hiphop đều được Jay-Z chia sẻ trong cuốn tự truyện “Decoded” của mình vừa ra mắt vào ngày 16/11.Tác giả cuốn tự truyện chia sẻ: “Tôi đã mất những người tôi yêu thương, tôi bị phản bội bởi những người tôi tin tưởng. Và tôi còn chứng kiến nhiều gia đình bị hủy hoại vì ma túy, trong đó có gia đình tôi. Thế mà... tôi lại đi bán ma túy.”Nam ca sỹ kiêm nhà sản xuất âm nhạc 40 tuổi này có tên thật là Shawn Carter. Anh từng giành tới 10 giải thưởng Grammy trong sự nghiệp của mình. Năm 2009, album "The Blueprint 3" của Jay-Z có ca khúc đình đám "Empire State of Mind" thống trị các bảng xếp hạng lớn của thế giới.Jay-Z cũng là người sáng lập ra nhãn hiệu thời trang Rocawear, và thu về 204 triệu USD hồi năm 2007.Sự nghiệp của Jay-Z còn được nhắc tới nhiều nhờ hãng đĩa Roc-A-Fella Records do anh đồng sáng lập, cũng như việc anh tham gia làm quản lý sản xuất của Def Jam Recordings (thuộc tập đoàn Universal Music Group) hồi năm 2005-2007.Tất cả những thành tích “đáng nể” đó khiến cuốn tự truyện “Decoded” của Jay-Z rất được quan tâm.Mọi người sẽ còn bắt gặp hình ảnh những con phố nơi Jay-Z đã sinh ra và lớn lên qua lời kể của anh trong cuốn tự truyện này.“Nhờ có cuộc sống trên đường phố mà chúng tôi đã học được rất nhiều điều. Chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Và qua đó, chúng tôi gửi gắm nhiều thứ đến thế giới bên ngoài bằng văn hóa hiphop của mình,” Jay-Z bày tỏ./.