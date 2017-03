Các ca sĩ hòa giọng giúp đỡ Haiti

Cheryl Cole (trái) và Susan Boyle thu âm bản cover mới của "Everybody Hurts". Ảnh: Splash.

Single đầu tiên kêu gọi cứu trợ nạn nhân của trận động đất Haiti được công bố hôm 2/2. Ca khúc, được hát lại từ Everybody Hurts của RAM, hội tụ 21 tài năng lớn nhất thế giới.

Mở đầu bài hát là giọng ca của người từng chiến thắng trong X Factor Leona Lewis. Single cũng đánh dấu sự tái hợp giữa Robbie Williams và các thành viên cũ trong Take That - Gary Barlow và Mark Owen.

Các ngôi sao như Rod Stewart, Mariah Carey, Cheryl Cole, Jon Bon Jovi, Michael Buble, Kylie Minogue, Susan Boyle và ban nhạc Westlife cũng góp giọng trong ca khúc.

Các ca sĩ làm sống lại "We are the world" sau 25 năm. Ảnh: AP.

Single mới là một trong ba bài hát được thực hiện để kêu gọi hỗ trợ cho Haiti. Ca khúc nổi tiếng We Are The World năm 1985 cũng được thu lại, với giọng ca của 75 ngôi sao ca nhạc.