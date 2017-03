Các cặp đôi nhảy hàng đầu quốc tế đến Việt Nam

Gala hội tụ những cặp đôi dancesport nổi tiếng thế giới cùng những tiết mục đẳng cấp của kỹ thuật, cảm xúc, diễn xuất.





Khánh My (giữa) chia sẻ: “My cũng có biết qua tên tuổi của các vận động viên này trên thế giới và những thành tích mà họ gặt hái được. My thực sự rất ngưỡng mộ và rất hạnh phúc khi được chào đón họ tại đất nước Việt Nam. My và các bạn thí sinh rất tự hào khi có được cơ hội kết hợp những điệu nhảy cùng họ trên sân khấu Vip Dance tuần này”.

Giống như ST, Khánh My, Jennifer Phạm và Hồng Quế cho biết họ rất vui mừng khi được tham gia Vip Dance năm nay. Họ được trải nghiệm ở một sân chơi với nhiều thử thách và đặc biệt là được dịp gặp gỡ các “đôi chân vàng” của các quốc gia khác nhau trên thế giới.

ST chia sẻ: “Quá sức bất ngờ, ST là người có niềm đam mê nhảy múa từ rất lâu rồi, trước khi tham gia Vip Dance nữa nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ được gặp những vận động viên hàng đầu thế giới. Hơn nữa, sắp tới đây còn có cơ hội nhảy cùng họ nữa thì đó là điều tuyệt vời rất lớn. ST và các thí sinh khác sẽ có được cơ hội quý báu để học hỏi, để mở tầm hiểu biết của mình”.