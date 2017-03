Các con Michael Jackson hát "We are the world"

“We are the world” lần đầu ra mắt công chúng vào năm 1985, đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp lẫy lừng của Michael Jackson khi ông tập hợp được 45 ca sĩ hàng đầu nước Mỹ lúc đó như Richie, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper... tham gia góp giọng.

Sự xuất hiện của ca khúc này không chỉ gây tiếng vang lớn vì những giai điệu tuyệt vời mà còn bởi nó được thực hiện với nghĩa cử hết sức cao đẹp: dành tiền thu âm để làm từ thiện. Sau hơn 20 năm, “We are the world” lại được 75 nghệ sĩ đương đại thể hiện với cùng một mục đích cao đẹp đó: quyên góp tiền bán đĩa để ủng hộ các nạn nhân động đất Haiti. Điều đặc biệt hơn cả là các con của ông vua nhạc Pop cũng sẽ góp mặt trong ca khúc này.

Hai con của Michael: Prince và Paris

Paris, 11 tuổi, Prince, 12 tuổi và Blanket, 7 tuổi sẽ cùng đọc một bài thơ của tác giả Maya Angelou trong bản thu âm này. Bài thơ được chọn bởi chính bà nội Katherine Jackson, nói về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Một nguồn tin thân cận với gia đình Jackson cho biết sự xuất hiện của ba đứa trẻ trong bản thu âm này có một ý nghĩa hết sức đặc biệt: “Những người thực hiện muốn gửi gắm một thông điệp mà Michael Jackson đã muốn nói với toàn thế giới thông qua bài hát này từ hơn 20 năm trước và nay được thể hiện lại bằng chính các con của ông”.

75 ngôi sao ca nhạc hàng đầu thế giới sẽ cùng góp giọng trong ca khúc tuyệt vời này, trong đó có những tên tuổi lừng lẫy như Celine Dion, Toni Braxton, Justin Timberlake, Jennifer Hudson, Britney Spears…

Theo Dân trí