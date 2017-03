Các hoa hậu sẽ đến thăm bãi rác

Ông Nguyễn Công Khế, Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông Thanh niên - đại diện ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất thế giới 2010 tại Việt Nam, cho biết: Chuỗi hoạt động này sẽ diễn ra tại TP.HCM, Phan Thiết, Nha Trang, Phú Yên. Các hoa hậu sẽ đến làm việc tại các bãi rác, hội thảo về môi trường với chủ đề làm thế nào để chống ô nhiễm tại các trường đại học, tham gia các chiến dịch trồng cây xanh, diễu hành bằng xe điện kêu gọi bảo vệ môi trường…

Phải đối diện với các vấn đề môi trường

Có phóng viên lo ngại: “Việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất thế giới tại Việt Nam trong ý nghĩa chung kêu gọi góp phần bảo vệ môi trường còn có mục đích quảng bá hình ảnh của đất nước Việt Nam ra bạn bè thế giới. Việc để các hoa hậu đến các bãi rác liệu có thể tạo ra những hình ảnh xấu về nước ta?”. Ông Nguyễn Công Khế đã trả lời: “Không có một đất nước nào không an toàn về môi trường mà phát triển giàu đẹp được. Hãy nhìn Công ty Bột ngọt Vedan đối xử với nước chúng ta ra sao, bùn đỏ đối xử với đất nước Hungary ra sao để thấy sự nguy hiểm của vấn đề ô nhiễm môi trường. Ở Trung Quốc có những lĩnh vực thu được 12 đồng lợi nhuận nhưng ô nhiễm môi trường đã gây hại đến 17 đồng. Chúng ta không việc gì phải né tránh những vấn đề về môi trường mà cần đối diện với nó, đưa ra biện pháp giải quyết, đó mới là hình ảnh tích cực, tạo sự tin tưởng. Bên cạnh những điểm cần lưu ý bảo vệ môi trường, chúng tôi sẽ đưa các hoa hậu đến những bãi biển Việt Nam thật đẹp, thật sạch, môi trường được bảo vệ tốt… để giới thiệu những hình ảnh đẹp, tích cực của đất nước”.

Từ trái qua: Hoa hậu Trái đất thế giới 2008 Karla Henry, Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Lưu Thị Diễm Hương, đương kim Hoa hậu Trái đất thế giới Larissa Ramos, đương kim Hoa hậu Trái đất 2010 của Philippines Kris Psyche O. Resus trong buổi khởi đầu chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường đầu tiên tại Việt Nam sáng 16-10.

Hoa hậu Trái đất thế giới 2008 Karla Henry đến từ Philippines đã chủ động tham gia ý kiến: “Chúng tôi không hề sợ dơ, không hề sợ xấu khi đến những bãi rác để làm tốt sứ mệnh cổ vũ cho việc bảo vệ môi trường. Ở đất nước Philippines của chúng tôi có một hòn đảo bị ô nhiễm, rất ít khách du lịch ghé thăm. Chúng tôi đã đến đấy và những người có trách nhiệm cũng đã chú ý đến việc thay đổi, làm tốt hơn vấn đề bảo vệ môi trường khiến tình hình càng lúc càng cải thiện tốt lên”. Bản lĩnh, sự nhiệt tình của cô hoa hậu này đã được các phóng viên ủng hộ bằng những tràng vỗ tay thú vị. Ở những câu hỏi khó tiếp theo, cô hoa hậu này một lần nữa lại chinh phục người nghe bằng sự thông minh đáng nể.

Biến hành lang, ban công thành khu vườn nhỏ

Câu hỏi dành cho các hoa hậu như sau: “Đã từng qua Việt Nam hai lần trở lên, các hoa hậu có nhận ra những vấn đề gì về môi trường ở đây khiến các cô chú ý? Giải pháp của các hoa hậu để giải quyết các vấn đề đó là gì?”. Hoa hậu Karla Henry phát biểu: “Tôi đến Việt Nam đã hai lần với trách nhiệm cổ vũ bảo vệ môi trường. Tôi cũng rất tò mò muốn biết về đất nước này và các vấn đề môi trường ở đây. Tôi phát hiện ra giao thông là việc gây ô nhiễm tại Việt Nam. Ở đất nước của chúng tôi, vấn đề ô nhiễm do các phương tiện giao thông thải khói được giải quyết bằng cách sử dụng xe điện. Đất nước của các bạn cũng có thể dùng cách thức giao thông tránh ô nhiễm này. Việc biến những hành lang, ban công trong nhà ở thành những khu vườn nhỏ cũng là một biện pháp rất tốt để cải thiện môi trường sống trong TP”. Cô hoa hậu này còn gây ấn tượng hơn khi khẳng định: “Thành công của cuộc thi Hoa hậu Trái đất thế giới 2010 tại Việt Nam có to lớn hay không là do sự giúp đỡ tuyên truyền của các nhà báo. Tôi mong muốn các nhà báo hãy đưa tin nói về cuộc thi thật nhiều. Bởi tiếng vang về cuộc thi càng lớn thì ý nghĩa về việc cổ động bảo vệ môi trường càng lan xa. Chúng tôi đến với cuộc thi không bằng điều gì mà bằng tinh thần mong muốn làm môi trường Trái đất ngày càng tươi đẹp hơn”.

Đương kim Hoa hậu Trái đất thế giới Larissa Ramos, đến từ Brazil, cho rằng việc giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường và những nguy hại về nạn ô nhiễm môi trường là cách bảo vệ môi trường thiết thực cho hiện tại và cả tương lai. Đương kim Hoa hậu Trái đất 2010 của Philippines Kris Psyche O. Resus cũng đưa ra một kinh nghiệm vận động bảo vệ môi trường là làm phim. Cô cho biết ở nước cô có một bộ phim về bảo vệ môi trường rất được khán giả yêu thích. Cô hoa hậu xinh xắn, hay cười này bảo rằng rất thích đường phố của Việt Nam vì việc đi lại của du khách ở đây an toàn và thân thiện. Một bí mật nhỏ nữa về người đẹp này là cô ăn chay và có lối sống khá khiêm tốn. Thế nên slogan vận động bảo vệ môi trường của cô là: Xin đừng làm ô nhiễm nước và chấm dứt sự tồn tại của lối sống hoang phí!

Hoa hậu Diễm Hương đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Trái đất thế giới 2010 Ông Nguyễn Công Khế cho biết Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Lưu Thị Diễm Hương đã được chọn là thí sinh đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái đất thế giới 2010 được tổ chức tại Nha Trang. Tuy nhiên, đây mới là sự đề cử từ đơn vị giữ bản quyền cuộc thi là Tập đoàn Truyền thông Thanh niên. Quyết định chính thức còn phải chờ văn bản đồng ý cấp phép của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch. Diễm Hương cho biết cô đang có nhiều nỗ lực chuẩn bị cho cuộc thi từ kiến thức, ngoại ngữ đến trang phục. Dự kiến nhà thiết kế Quỳnh Paris sẽ là người tài trợ trang phục cho Diễm Hương so tài cùng các đối thủ quốc tế.

HÒA BÌNH ghi