Các mỹ nữ 'lộ hàng': Ngây thơ hay ngông cuồng?

Tháng 11/2009, diễn viên Tăng Thanh Hà "khóc hận" với báo chí vì bức ảnh chụp hở ngực của mình xuất hiện trên một tờ báo mạng và sự việc này nhanh chóng trở thành "miếng mồi" để cư dân mạng bàn tán bình luận khắp các diễn đàn.

Theo Sơn Hà (VNN)



Thay vì chối bay như cách mà nhiều nghệ sĩ gặp phải sự cố, Tăng Thanh Hà sau những lời trách móc cũng thẳng thắn tự nhận rằng "khi gửi hình cho báo chí sử dụng, do quá bận rộn nên gởi nhầm’’.Sự việc của diễn viên Tăng Thanh Hà vừa kịp lắng xuống thì mấy ngày qua lại xôn xao những bức ảnh hở vòng một của người mẫu Trang Nhung.Theo chủ nhân thì sự việc diễn ra tại một buổi chụp hình ở công viên do quá vội nên khi khi mải chỉnh sửa lại trang phục vô tình làm dây buộc cổ của chiếc váy tụt xuống.Cả Tăng Thanh Hà và Trang Nhung khi được "chất vấn" đều khẳng định đó là tai nạn nghề nghiệp và "không dại gì đem thân thể ra để PR". Nếu những giải thích này là thật, không phải cố tình để đánh bóng tên tuổi khi chuẩn bị đóng một bộ phim mới hay lột xác về hình tượng... thì qua sự việc cũng là bài học quý báu cho sự chủ quan và cách làm việc "bất cẩn".Trước đó, diễn viên Ngân Khánh cùng các ca sĩ: Duyên Anh, Thuỷ Tiên, Hoàng Oanh... cũng được báo chí nhắc nhiều về những bức ảnh nóng. Việc ai trong số họ do vô hình hay cố tình tạo scandal gây chú ý có lẽ chỉ những người trong cuộc mới hiểu hơn ai hết.Nhưng đằng sau sự việc ấy, người ta không khỏi đặt những câu hỏi: Chuyện "lộ hàng" của các mỹ nữ Việt là do ngây thơ hay bởi ngông cuồng? Và phải chăng làng showbiz của chúng ta đang hình thành một bộ phận nghệ sĩ trẻ có lối sống quá "cởi mở"?...Những vụ hở ngực chưa bị tung ảnhThực tế việc tụt áo, hở ngực khi diễn sàn catwalk là chuyện không quá xa lạ trong giới người mẫu. Người "hên" thì chưa bị tung ảnh, còn người "xui" thì không những bị ê chề xấu hổ mà còn bị phạt tiền như trường hợp của người mẫu Vũ Thu Phương từng gặp phải.N.Q - một người mẫu ở TP.HCM tâm sự rằng từng bị tụt áo, để lộ ngực khi đang sải bước trên sàn diễn thời trang nhưng đến giờ sự việc sau gần 5 năm vẫn chưa bị mổ xẻ. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn luôn ấp ủ một nỗi lo riêng."Nếu trời thương, buổi diễn ấy không bị ai "chộp" khoảnh khắc nhạy cảm này. Còn nếu có người đã chộp được rồi, vẫn giữ lại, chờ đến ngày nào đó hại mình, thì khi sự việc vỡ lở cũng đành cắn răng... chịu.Nhưng hi vọng nó sẽ mãi mãi chìm đi..." - N.Q thổ lộ. Hồng Quế, người mẫu trẻ ở Hà Nội cũng từng gặp sự cố tương tự tại Tuần lễ thời trang Thu Đông. Có rất đông phóng viên ảnh đến tác nghiệp sự kiện này và chắc chắn trong số họ đã có người chụp được đôi gò bồng đảo của cô gái này.Hồng Quế hiện 15 tuổi, sở hữu chiều cao 1m78 cùng số đo 87-60-90 và rất có thể sẽ là gương mặt được chú ý trong các cuộc thi nhan sắc trong tương lai hoặc trở thành vedette sàn diễn và chẳng biết chừng cô lại bị "chơi xấu" tung ảnh hở ngực khi nổi tiếng?!...Ngoài N.Q, Hồng Quế, còn khá nhiều người mẫu, ca sĩ, diễn viên... từng tâm sự rằng bị lộ ngực khi đang làm việc. Nếu đó là một sự cố thực sự thì là bài học để người trong cuộc thận trọng hơn. Còn nếu đây là một "màn kịch" được sắp đặt thì đó không những là hành vi xúc phạm khán giả mà bản thân họ sẽ có lúc phải trả giá cho giây phút... nổi loạn.