Các sao "Chạng vạng" sơ tán gấp vì lo sóng thần

Hai ngôi sao Taylor Lautner và Kristen Stewart. (Nguồn: Internet)



Theo Văn Hưng (Vietnam+)



Trong số những người phải sơ tán, hai gương mặt nổi bật dễ nhận ra là các ngôi sao của phim, Taylor Lautner và Kristen Stewart.Phía Summit Entertainment xác nhận với MTV: "Vì những cảnh báo về sóng thần nên chúng tôi quyết định tạm hoãn việc quay bộ phim "The Twilight Saga: Breaking Dawn." Tất cả thành viên của đoàn đều đã được sơ tán đến nơi an toàn. Mọi người đều bình an."Trong khi đó, nữ diễn viên trong đoàn Tinsel Korey (vào vai Emily) đã bày tỏ trên Twitter: "Chúng tôi đã phải sơ tán vì cảnh báo sóng thần. Lúc đầu, mọi chuyện thật đáng sợ, và thậm chí tôi còn nghĩ tới việc mình sẽ bị chôn vùi tại đó. Nhưng may sao, mọi chuyện đã qua với đoàn, hiện giờ tôi ổn rồi, cảm ơn mọi sự trợ giúp đã đến với chúng tôi."Cũng trong thời gian này, nhiều ngôi sao của làng giải trí thế giới đã lên tiếng cầu nguyện cho các nạn nhân và gửi lời chúc bình an tới những người đang phải vật lộn trong thảm họa động đất, sóng thần tại Nhật Bản.Kênh thông tin quen thuộc mà các "sao" dùng để bày tỏ tấm lòng mình là thông qua trang mạng xã hội Twitter.Ngay từ lúc các hệ thống tin tức CNN, Reuters... đăng tải thông tin chi tiết về hiện trường của vụ thiên tai kinh hoàng này, những gương mặt đã sớm nói lời chia sẻ của mình gồm có Alyssa Milano, P. Diddy và các diễn viên trong phim "Glee," Lindsay Lohan cùng gia đình, Katy Perry, Chris Brown, Paris Hilton, Justin Bieber và đặc biệt là bà Yoko Ono, người vợ Nhật Bản của cố danh ca John Lennon.Tất cả đều bày tỏ sự xót xa khi phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng của thảm họa thiên nhiên vừa xảy ra, và họ cùng cầu nguyện cho những người đã mất, cũng như gửi lời chúc tới những người đang phải vật lộn trong thảm họa tại Nhật Bản sẽ được bình an và mau chóng ổn định cuộc sống./.