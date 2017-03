Các thương hiệu giúp giải tỏa cơn khát âm nhạc

Soundwave 2013 tiếp tục ở 10 tỉnh, thành

Sau đêm mở màn tối 28-4 tại Thốt Nốt, (Cần Thơ), Soundwave 2013 sẽ diễn ra liên tục 10 tuần tiếp theo tại 10 tỉnh, thành khắp ba miền: An Giang (5-5), Long An (12-5), Bình Thuận (26-5), Quy Nhơn (2-6), Quảng Nam (9-6), Nghệ An (16-6), Thanh Hóa (23-6), Phú Thọ (30-6), Vĩnh Phúc (7-7) và Thái Nguyên (14-7).

Soundwave bắt đầu chương trình từ 17 giờ để khán giả khởi động bằng những hoạt động trò chơi, ẩm thực, chụp ảnh, cuộc thi hát karaoke Music Me… Chương trình ca nhạc chính thức sẽ bắt đầu từ 19 giờ với sự góp mặt của các ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Phương Vy, Quốc Thiên, Ngô Kiến Huy, Hồ Vĩnh Khoa, Miu Lê, Yến Trang, VMusic…