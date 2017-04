Cấm 5 ca khúc: “Tôi đã nói anh em phải xem lại mình“

* 5 ca khúc bị Cục Biểu diễn nghệ thuật cấm lưu hành vĩnh viễn với lý do sai lời so với bản gốc hoặc sai tác giả: - Cánh thiệp đầu xuân (Lê Dinh - Minh Kỳ) - Rừng xưa (Lam Phương), - Chuyện buồn ngày xuân (Lam Phương) - Đừng gọi anh bằng chú (Diên An) - Con đường xưa em đi (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương) * Sau khi Cục Biểu diễn nghệ thuật công bố danh sách 2.587 ca khúc được phép lưu hành, dư luận xôn xao khi không có ca khúc nào của nhạc sĩ Văn Cao có tên trong danh sách cấp phép bao gồm nhiều ca khúc nổi tiếng như Trường ca Sông Lô, Tiến về Hà Nội... * Ca khúc quen thuộc Nối vòng tay lớn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng không nằm trong danh sách đã được cấp phép lưu hành. Sau thông tin xôn xao trong dư luận, ngày 12-4-2017, ca khúc Nối vòng tay lớn đã được cấp phép.