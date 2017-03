Cảm hứng hoàn hảo - Nhìn sai lệch về giới tính

Bộ phim Cảm hứng hoàn hảo vừa khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc đang bị dư luận phản ứng khá mạnh.

Từ lý giải sai…

Ngay từ buổi họp báo ra mắt đoàn phim, một số phóng viên đã băn khoăn chi tiết ba người chị khỏa thân cho em trai vẽ với hy vọng em trai sẽ quay về giới tính thật trong kịch bản e phản cảm. Lúc đó đạo diễn Nguyễn Lê Dũng chia sẻ rằng phim có nhiều cảnh quay gây tranh cãi nhưng đạo diễn muốn hướng khán giả đến… điều khác. “Lâu nay phim ảnh về đề tài đồng tính phần nhiều là giải trí. Tôi muốn phim của mình lột tả được thế giới ấy nhưng phải mang tính nhân văn và giáo dục” - đạo diễn Lê Dũng nói.

Đạo diễn này cũng cho biết: “Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, đồng tính có nguyên nhân từ gien di truyền chiếm tỉ lệ rất ít, phần nhiều là bị ảnh hưởng từ xung quanh. Thế mới thấy cách giáo dục, từ những định hướng thời trang, những xu hướng nghệ thuật… cũng có thể gây cho con người những sai lạc về giới tính. Cảm hứng hoàn hảo ra đời trong hoàn cảnh đó, không có sứ mệnh mong xã hội bao dung với người đồng tính mà chỉ mong muốn lý giải về hiện tượng xã hội này một cách gần gũi nhất”.

Ngay cả trên poster phim cũng thể hiện sự nhập nhằng về giới tính của nhân vật Hải (người em trai - giữa). (Ảnh do đoàn làm phim cung cấp)

Rồi trong thông tin gửi đến báo chí, nhà sản xuất lẫn đạo diễn vẫn luôn nói câu chuyện đồng tính trong phim là do… lây nhiễm: bởi sống cùng ba chị gái nên nhân vật nam chính dần dần có sở thích và cách nhìn lệch lạc về giới tính. Tuy nhiên, trong phim chỉ có chi tiết cậu em hạnh phúc vì ngày nhỏ ba người chị chơi trò hóa trang, trang điểm như con gái cho mình. Chỉ một chi tiết đó không thể đẩy cậu lệch lạc giới tính đến độ lớn lên có sở thích trộm áo ngực, son... của chị gái để giả gái dự thi một cuộc dạ vũ hóa trang.

Trả lời Pháp Luật TP.HCM, đạo diễn Nguyễn Lê Dũng cho rằng đúng là chỉ có một chi tiết như trên để đưa ra toàn bộ câu chuyện muốn nói. “Phim còn nhiều chi tiết đắt khác nhưng vì thời lượng có hạn, mỗi phân đoạn chỉ đưa ra một cảnh thôi” - vị đạo diễn này trần tình.

Cũng vì bị nhiễm nên em trai bị một người đồng tính dụ dỗ… Từ đây, các chị bắt đầu hành trình đưa em về giới tính thật bằng việc… thắp hương khấn cha mẹ rồi thuê hẳn một cô gái điếm để dụ dỗ em trai. Khi em trai trong tình trạng nhập nhằng giới tính và bế tắc trong sáng tác bài thi tốt nghiệp; các chị tiếp tục… khỏa thân làm mẫu cho em vẽ. Vì cậu em vẫn chưa có biến chuyển rõ rệt về… giới tính nên một người chị tiếp tục quyến rũ em trai bằng cách cố tình để hờ cửa phòng tắm. Đỉnh điểm của phim là cảnh hai chị em gần gũi trong phòng tắm. Tuy nhiên, cảnh này đã bị Hội đồng Duyệt phim Quốc gia, Cục Điện ảnh Việt Nam cắt trước khi ra rạp.

… Đến tuyên truyền sai về đồng tính

Đồng tính vốn là đề tài nhạy cảm trong phim ảnh Việt. Và nói như một nhà biên kịch thì đạo diễn đã can đảm chọn đề tài nhạy cảm này nhưng tiếc là kịch bản Cảm hứng hoàn hảo hời hợt, chỉ dừng ở bề mặt vấn đề. Do sự kết nối giữa các phân đoạn, phân cảnh chưa hợp lý lẫn kịch bản còn non tay, phim thể hiện sai lầm trong tuyên truyền đồng tính khi xem đồng tính là một bệnh và… có thể lây nhiễm. Chính từ việc các chị xem em trai bị đồng tính là bệnh do lây từ bạn bè mới dẫn đến việc kiếm thuốc chữa đồng tính cho em. Theo phim, cậu em hết đồng tính không chỉ nhờ các chị và cô gái điếm quyến rũ mà còn do phát hiện mình bị anh chàng người yêu lợi dụng tiền bạc. Và cao trào là cậu em bị vợ của anh chàng người yêu sỉ nhục, làm tổn thương.

Đó là chưa kể đến việc ba chị gái khỏa thân, quyến rũ em trai hoàn toàn đáng lên án nếu xét trên khía cạnh đạo đức. Rõ ràng Cảm hứng hoàn hảo chưa thuyết phục được người xem bởi nhiều yếu tố nhưng thật đáng báo động khi bộ phim đã làm sai lệch cái nhìn về người đồng tính lẫn vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt ta.

Phim của tôi đang bị hiểu lầm Đến giờ này mọi người vẫn đang hiểu lầm về phim của tôi. Người em trai trong phim không phải là đồng tính gốc mà do từ nhỏ cha mẹ mất, anh ta sống trong sự chăm sóc, bảo bọc của ba chị gái mà nhiễm. Có nhiều cách thức tỉnh người đồng tính bị nhiễm, tôi chọn phương án gia đình, tức người trong gia đình phải quan tâm nhiều hơn đến người bị nhiễm đồng tính. Và người em trai trong phim may mắn được sinh ra trong gia đình có ba chị gái. Việc ba chị gái lợi dụng vẻ đẹp của phụ nữ tạo cảm giác cho em trai để em trở về giới tính thật không trái với thuần phong mỹ tục. Bởi những người chị xuất phát từ tình thương em, sẵn sàng hy sinh để giúp em mình hết bệnh. Đạo diễn NGUYỄN LÊ DŨNG Cách lý giải đó không thuyết phục chúng tôi Câu chuyện ba người chị, cô gái điếm… tìm cách kéo nhân vật Hải về giới tính thật là không hoàn hảo như tựa phim. Tôi và cộng đồng những người đồng tính không đồng tình với nội dung của phim bởi nhiều lý do. Người đồng tính sinh ra đã là đồng tính. Thực tế vẫn có người đồng tính do lây nhiễm ở các trò chơi con gái thuở nhỏ nhưng trường hợp này rất hiếm bởi khi trưởng thành, một người có thể tự định giới tính cho mình. Có những người đồng tính vẫn lập gia đình do áp lực từ gia đình, xã hội nhưng họ vẫn là người đồng tính. Và đặc biệt, đồng tính không phải là căn bệnh có thể chữa trị, khấn vái cho hết bệnh... JERRY QUÂN, chủ diễn đàn Thế giới thứ 3

NAM THANH