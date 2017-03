Cẩm Ly: "Nghệ sĩ tội nghiệp lắm"

Nhắc đến Cẩm Ly, công chúng luôn dành lời khen ngợi một nghệ sĩ không scandal trong giới showbiz nhiều thị phi. Biết mình không phù hợp với nơi ồn ào, Cẩm Ly cứ lặng lẽ trở về với mái ấm gia đình sau mỗi đêm diễn trong suốt 18 năm theo nghề. Tính cách hướng nội khiến chị hạn chế chia sẻ với báo chí về đời sống riêng. Tranh thủ “chộp” Cẩm Ly ngay trong lúc nghỉ giải lao giữa show diễn, Xzone đã có cuộc trò chuyện thú vị với chị dù chị bảo mình sống an phận nên không có gì đặc biệt chia sẻ.

Mặc kệ “thảm họa” đi

- Chính vì chị có cuộc sống an phận và “sạch” nên câu nói “nổi tiếng phải đi kèm với tai tiếng”dường như chẳng hề có nghĩa gì đối với chị?(Cười). Vì tôi có gì để bị tai tiếng đâu. Từ trước tới nay, tôi rất ngại xuất hiện trên báo để chia sẻ thông tin về đời sống cá nhân. Người ta nói nếu tôi cứ sống “an toàn” quá sẽ bị thiệt so với đồng nghiệp ở khoản PR hình ảnh, nhưng biết làm sao khi đó là bản chất con người tôi. Có người luôn cởi mở, thoải mái với mọi người nhưng cũng có người sống khép kín, chỉ hướng về gia đình. Nói chung, tôi sống hướng nội nên chỉ biết có gia đình thôi.- Tính cách này của chị bị ảnh hưởng từ cá tính trong âm nhạc, hay phong cách âm nhạc ảnh hưởng tới con người chị?Tính cách hướng nội của tôi ảnh hưởng mạnh tới phong cách âm nhạc hơn, nhưng một lúc nào đó, phong cách âm nhạc cũng chi phối cá tính của tôi nữa.- Nhìn cách sống lẫn sự lựa chọn con đường âm nhạc của chị, cảm giác chị đang đứng ngoài “cuộc chơi” với bao hối hả của thị trường showbiz Việt?Sau 18 năm theo nghề, tôi tuy chưa bao giờ là một hiện tượng để gọi là đinh hoặc là đỉnh, chưa từng là hiện tượng dân ca khủng khiếp hay một ca sĩ dòng nhạc trẻ dễ sợ, không là số một như Mr Đàm nhưng tôi vẫn có chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả. Nhưng đó chẳng phải là cách tôi lựa chọn, mà do người tôi nó vậy.

Không “nhường” cơ hội nhận giải thưởng

- Dạo gần đây thị trường nhạc Việt nổi lên nhiều vấn đề, điển hình là “thảm họa nhạc Việt”. Là người trong nghề, chị quan tâm chứ?Tôi cũng có xem qua những bài báo nói về những thảm họa giật gân đó. Tôi thấy có nhiều luồng dư luận khác nhau, nhưng nghệ thuật thuộc về thị hiếu của nhiều người nên mình không cấm được. Khán giả có sự lựa chọn của riêng họ. Có thể với người này là nhí nhố và hết lời chê bai, nhưng với các cô cậu trẻ khác thì ủng hộ.Tuy có nhiều người lên tiếng về vấn đề này, nhưng tôi nghĩ xã hội là phải như vậy. Cái gì cũng có cái tốt và cái xấu, quan trọng cái xấu sẽ bị đào thải trong một thời gian nào đó. Có một nhạc sĩ lớn đã nói những “thảm họa” là điều tất yếu, hơi đâu mà nói. Tôi cũng đồng ý, thôi mặc kệ nó đi, lên tiếng chỉ trích mà có làm được gì hay không mới quan trọng.- Thời gian vừa qua chị “im hơi lặng tiếng” về những dự án âm nhạc, phải chăng chị đang chuẩn bị để “tổng tấn công”?Vì từ đầu năm tới giờ tôi chưa ra sản phẩm nên khán giả mới thấy tôi im lặng. Năm nay tôi sẽ giới thiệu bộ ba ablum cho ba đối tượng khán giả có sở thích khác nhau. Đó là album nhạc trẻ, dân ca và nhạc trữ tình. Bật mí trước là trong album nhạc trẻ sẽ có một điểm khác lạ, bất ngờ lớn và hoàn toàn mới so với những album trước đây. Tuy không thay đổi gây sốc đến 360 độ nhưng tôi tin nó rất đặc biệt.- Phải chăng dó là một Cẩm Ly hoàn toàn sexy?Cẩm Ly thì không bao giờ sexy! Nếu có sexy thì cũng chỉ chút xíu thôi chứ không phải thay đổi tới 360 độ để gây sốc đâu (cười).Tháng 9 này tôi cũng sẽ trở lại với liveshow Tự tình quê hương 2 tại nhà hát Hòa Bình. Điểm mới so với Tự tình quê hương 1 cách đây 2 năm là ê-kíp thực hiện sẽ đưa nhạc trẻ vào chương trình chứ không đơn thuần chỉ có nhạc dân ca. Xưa nay, khi tuyên bố là tôi phải chắc ăn, chỉnh chu chứ không thích làm bừa. Tôi làm vì hiệu ứng cách đây 2 năm và muốn có cái gì đó đặc sắc chứ không làm vì lý́ do tổng kết cái gì.- Nhiều khán giả gọi chị là “ca sĩ của giải thưởng” vì giải thưởng nào chị cũng thắng. Vậy chị đã nghĩ đến lúc mình cũng nên “nhường” cơ hội cho đàn em?Tôi cũng tâm sự nhiều rồi. Đối với tôi giải thưởng dù bé hay lớn đều thích và mê lắm, đặc biệt là cuối năm. Nếu được đề cử mà không được giải thì buồn lắm. Đó là tôi nói thật luôn. Tâm hồn tôi như một đứa trẻ. Phần thưởng là món quà của khán giả mang lại nên hễ nhận được quà của khán giả là tôi vui lắm.

Cứ sống bình thường rồi sẽ hạnh phúc

- Chị bảo mình là người sống rất an phận, nhưng trong chuyện này thì có vẻ chị là người phụ nữ “tham lam”?(Cười). Quà ai mà không thích đúng không? Tuy giá trị vật chất không lớn nhưng tinh thần thì vô giá.- Sau 7 năm lập gia đình, sự thay đổi nào là lớn nhất trong con người của chị?Đó là tôi có hai đứa con. Tôi biết lo xa hơn, nghĩ ngợi nhiều hơn về ngày mai để chăm lo cho các con.- Toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhưng vẫn bền bỉ với công việc, chị thấy mình đã trở thành “người phụ nữ tài ba”?Tôi chỉ sống theo bản năng của một người phụ nữ bình thường, sau công việc là trở về để lo toan cho gia đình thì làm gì được danh hiệu “phụ nữ tài ba” chứ. Có thể ai đó nói đời sống nghệ sĩ sẽ thiếu thời gian cho gia đình, nhưng tôi thấy bình thường chứ có khó khăn gì đâu.- Điều gì trong tính cách của chồng khiến chị an tâm nhất?Xưa nay tôi ít khi nói về ông xã lắm.- Người ta nói chị cũng “chiều” và “cưng” chồng lắm?Ai nói tôi không biết, nhưng vì người ngoài cuộc nhìn ở góc độ bên ngoài mà chẳng biết thực hư, thế nên đừng tin (cười).- Gần đây, nhiều cặp nghệ sĩ lên báo tuyên bố ly hôn khiến công chúng mất niềm tin vào đời sống hôn nhân của nghệ sĩ. Bản thân chị có hay phân vân về điều này?Khi yêu nhau và quyết định lập gia đình, chẳng ai nghĩ tới ngày chia tay đâu. Ly hôn cũng chỉ là chuyện bất khả kháng mà người trong cuộc phải chấp nhận. Mình là người ngoài không thể có ý kiến được, nhưng khách quan mà nói, người nghệ sĩ cũng tội nghiệp vì hễ có chuyện gì không may trong cuộc sống là bị đem ra mổ xẻ. Thực tế có thiếu gì vụ ly hôn trong xã hội, nhưng vì họ không là người công chúng nên không bị quan tâm. Về các vụ ly hôn xảy ra của nghệ sĩ, tôi nghĩ người trong cuộc cũng buồn lắm.

- Bí quyết của chị trong việc giữ mái ấm gia đình là gì?Tôi chẳng có bí quyết hay bảo bối gì cả. Cuộc sống của tôi cứ bình thường, chỉ cần mình không làm gì có lỗi là được. Cứ bình thường thì cuộc sống sẽ mang sự bình yên đến.Đôi khi hạnh phúc là biết đủ. Đồng ý trong cuộc sống, ai cũng muốn ngày hôm sau sẽ tốt hơn ngày hôm trước. Cuộc sống phải có tham vọng, có phấn đấu để có thêm mục đích sống nhưng nếu biết mình đang ở đâu thì vẫn tốt hơn. Đó cũng là cách để mình tránh rơi vào trạng thái nặng nề hay những áp lực, căng thẳng không đáng có.



Theo Hà Nhuận Nam (Showbiz.xzone.vn)