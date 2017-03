Cấm tranh khỏa thân là không thuyết phục

Hội rút hay do sở yêu cầu? * Tìm hiểu lý do 12 bức tranh khỏa thân của KTS Trần Tiến Đạt bị “từ chối cấp phép”, chúng tôi đã gặp ông Lê Quang Vinh - trưởng phòng văn hóa - gia đình của Sở VH-TT&DL TP.HCM. Ông Vinh cho biết Sở VH-TT&DL TP.HCM có hai hội đồng mỹ thuật gồm một hội đồng của sở (đặt tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM) và một hội đồng của Hội Mỹ thuật TP.HCM. Theo từng triển lãm, hội đồng nghệ thuật nhận xét bước đầu, phòng văn hóa theo đó hoàn tất hồ sơ đề xuất ký quyết định cấp phép. Trường hợp của KTS Trần Tiến Đạt, ông Vinh giải thích: “Hồ sơ xin cấp phép do Hội Mỹ thuật TP.HCM gửi đến, ban giám đốc xem qua thấy một số bức có nội dung không phù hợp với tên gọi triển lãm nên đã trao đổi lại với hội. Sau đó hội rút lại hồ sơ, tự rút ra một số bức tranh và gửi danh sách chính thức lên sở gồm 95 bức. Sở đã cấp phép tất cả 95 bức theo đúng danh sách của hội gửi lên, hồ sơ lưu vẫn còn đây. Như vậy, nếu nói chúng tôi không cấp phép tranh khỏa thân là không đúng. Về quy trình, chúng tôi đã cấp phép đúng danh sách mà Hội Mỹ thuật đưa lên”. * Xung quanh vấn đề này, bà Lê Thị Minh Loan - chánh văn phòng Hội Mỹ thuật TP.HCM - đã đưa ra hai hồ sơ: một danh sách ngày 12-9 của hội gửi lên sở gồm 107 bức tranh của KTS Trần Tiến Đạt và một giấy phép số 60/TLMT-VHTTDL-VHGĐ của sở ký ngày 28-9 cấp phép cho 95 bức tranh triển lãm. Bà Loan nói: “Những bức tranh khỏa thân của KTS Đạt trong danh sách ngày 12-9 được đánh số thứ tự từ 1 đến 12. Vì những lần trước xin cấp phép tranh khỏa thân hay bị sở gạt nên chúng tôi cẩn thận in ra 12 bức khỏa thân này, còn những bức phong cảnh thì không in. Y như rằng sở gọi chúng tôi lên yêu cầu tự rút 12 bức tranh khỏa thân. Họ cũng từng nói với chúng tôi rằng đã là tranh khỏa thân thì thôi đừng đưa lên nữa, không được duyệt đâu. Những yêu cầu này chỉ nói miệng, không nêu lý do gì, không có văn bản nào. Vì sợ chậm thời gian triển lãm, ảnh hưởng tác giả nên chúng tôi phải chấp nhận như những lần trước đó mà thôi. Nhìn danh sách tranh trong giấy phép số 60/TLMT-VHTTDL-VHGĐ cấp phép cho triển lãm KTS Đạt sẽ thấy những bức tranh bắt đầu từ thiếu nữ 13 trở đi, với tổng cộng 95 bức. Trong vụ việc này chúng tôi đã bị sở kêu lên hướng dẫn, yêu cầu phải rút, không phải chúng tôi tự ý rút như bên sở đã nói”. L.Điền - Q.Thi