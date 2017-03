Cần mái nhà chung nâng tầm võ Việt

Môn phái Long Phước, một đại thụ võ cổ truyền Ngày 3-8, khi đến giao lưu tại lò võ cổ truyền nằm trong khuôn viên chùa Long Phước, thuộc xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, ngôi chùa được mệnh danh là “Thiếu Lâm tự” ở Bình Định, hàng trăm võ sĩ đến từ nhiều nước đã thật sự thán phục trước những bài quyền uyển chuyển, điêu luyện của các võ sinh tại ngôi chùa. Theo Hòa thượng Thích Hạnh Hòa, trụ trì chùa Long Phước, ngôi chùa này được xây dựng từ thời vua Lê Chiêu Tông, do nhà sư Hư Minh sáng lập và cũng là sư tổ của môn phái Long Phước. Việc dạy võ ở chùa có từ thời ấy. Từ khi về chùa đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước, Hòa thượng Thích Hạnh Hòa dốc hết sức khôi phục lại việc dạy võ trong chùa, dựa theo một số võ thư do đời trước để lại. Những bài võ tiêu biểu của cơ sở chùa Long Phước như bài roi Xích kiếm ô long tiên, Hoa tiên, Tây quy kinh môn tiên, Lăng tiên…; các bài thương như Lang kinh kim thương, Thiết đinh kim thương, Hồng môn thương…; các bài kiếm như Sa vân kiếm pháp, Đăng vân sát kiếm… Võ sư Thích Hạnh Hòa khẳng định mạch võ cổ truyền Việt Nam vô cùng đa dạng, phong phú và chùa Long Phước đang lưu giữ tinh hoa một phái võ của mạch võ cổ truyền Bình Định. Tháng 10-1988, lần đầu tiên giải võ cổ truyền của Đại hội TDTT tỉnh Nghĩa Bình (nay là tỉnh Bình Định và tỉnh Quảng Ngãi) diễn ra ngay tại sân chùa Long Phước. Đây cũng là lần đầu tiên các phái võ cổ truyền tỉnh Nghĩa Bình lúc bấy giờ hội tụ để cùng nhau so tài, biểu diễn trên cùng một võ đài tại chùa. Nhiều võ sư đến từ các nước nói rằng linh hồn của các Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam chính là các võ đường ở Bình Định. Ngoài cơ sở võ cổ truyền chùa Long Phước, ở Bình Định có nhiều võ đường nổi tiếng như Lý Tường (Lý Xuân Hỷ), Lê Xuân Cảnh, Phan Thọ, Hồ Ngạnh, Phi Long Vịnh, Lê Kim Hoàng… ______________________________________________ Cái tinh hoa, độc đáo của võ cổ truyền Việt Nam là sự biến hóa, hòa quyện của nội tâm và những đường đi của cơ thể. Có những đường quyền rất thâm thúy, như thể hiện thay cho một lời nói với đối phương. Hay có những đường quyền mô phỏng các động tác của loài vật, sự chuyển động của thiên nhiên xung quanh. Trong đạo học của võ cổ truyền Việt Nam, người học võ phải nhớ điều đầu tiên là không được sát thương. Chính vì thế, cái đạo sâu xa của võ cổ truyền Việt Nam không phải là chuyện thắng thua. Võ sư LÝ XUÂN HỶ, Chủ môn phái Lý Xuân Hỷ, thuộc võ đường Lý Tường, ở phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, Bình Định