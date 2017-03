Candice Glover - Thần tượng âm nhạc mới của Mỹ

Candice Glover mất 3 năm mới chạm đến đỉnh vinh quang - Ảnh: THR



Randy Jackson chia tay với American Idol



Theo AP, sau mùa giải này, Randy Jackson - vị giám khảo đã gắn bó với American Idol từ năm thứ nhất đến nay - sẽ chính thức chia tay chương trình. Trong khi đó, đêm nhạc hôm 16-5 cũng được xem như đêm cuối cùng 3 giám khảo còn lại là nữ ca sĩ Minaj, Urban và diva Mariah Carey ngồi ở vị trí ghế nóng.



Hồi tuần trước đã xuất hiện thông tin 3 giám khảo nói trên sẽ bị thay thế vào mùa tới bởi tỉ lệ người xem thảm hại trong mùa này cũng như những mối bất hòa giữa Minaj và Mariah Carey.



Theo NGUYÊN PHẠM (AP, TTO)



Đêm chung kết được tổ chức tại nhà hát Nokia, Los Angeles hôm 16-5 với sự góp mặt của một số vị khách mời đặc biệt như Psy, Jenifer Hudson, Frankie Valli, Emeli Sande, Jessie J…Trước đêm nhạc này Candice Glover đã cùng đối thủ là thí sinh Kree Harrison (22 tuổi) đến từ Woodville, Texas trải qua phần thi tính điểm cuối cùng hôm 15-5.Trong đêm thi này, Kree Harrison - giọng ca được đánh giá là giàu cảm xúc - đã trình diễn ba ca khúc Angel, Up to the Mountain và All Cried Out. Phần thi của cô được giám khảo Niki Minaj nhận xét là đã “khoe hết vẻ đẹp của giọng hát”.Trong khi đó, với ba ca khúc Chasing Pavements, I Who Have Nothing và I Am Beautiful, Candice Glover đã chinh phục khán giả và được giám khảo Keith Urban khen ngợi là chọn được bài hát hoàn toàn phù hợp với chất giọng của cô.Khi được xướng tên là người thắng cuộc trong đêm 16-5, Glover đã bật khóc bởi chặng đường đến với vinh quang của cô không hề dễ dàng. Trước đó cô từng hai lần tham gia American Idol nhưng tới lần thứ ba này mới giành chiến thắng.“Ba năm, với sự kiên trì, lòng quyết tâm và rất nhiều tài năng. Bạn hoàn toàn xứng đáng", MC chương trình Ryan Seacrest đã nói khi công bố giải thưởng cho Glover.Với chiến thắng tại American Idol năm nay, Glover trở thành nữ thần tượng âm nhạc Mỹ đầu tiên trong sáu năm qua kể từ khi nữ ca sĩ Jodin Sparks giành chiến thắng năm 2007.Phần thưởng dành cho Glover là một hợp đồng thu âm và cô gái 23 tuổi này sẽ có nhiều cơ hội để tỏa sáng giống như thần tượng các mùa trước là Kelly Clarkson hay Carrie Underwood.