Càng chửi, trò lố càng biến thành tiền?

Trước Tùng Sơn, một hiện tượng mạng gần nhất được cộng đồng mạng gọi là “thánh Áo mới Cà Mau” Tuấn Tú. Hiện tượng mạng này luôn đeo đầy “kim sa hột lựu” lên người, tóc quái chiêu, nhảy và ẹo sến sẩm. Theo chia sẻ của hiện tượng mạng này thì anh mong giống ca sĩ Tuấn Anh hải ngoại nên tạo hình giống hệt anh ấy. Tuấn Tú không ngần ngại lấy tên “Tuấn Anh 2” hoặc “Tuấn Anh 2016” nhưng người xem chỉ thấy Tuấn Tú là Tuấn Anh phiên bản lỗi. _______________________________________________ Công chúa Thủy Tề bị uy hiếp Những ngày qua, Tùng Sơn đã phải đến Công an phường 1, quận 5 (TP.HCM) để cầu cứu về việc anh bị hai người uy hiếp. Cụ thể, theo đơn của Tùng Sơn thì khoảng tháng 9 anh bỗng nổi tiếng với phong cách hài hước quái dị giống Lệ Rơi. Ngay sau đó, một người tên LPT (ngụ chung cư Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5) liên hệ với mong muốn sẽ làm người quản lý trang Facebook để kiếm tiền quảng cáo. Cuối tháng 9, T. gợi ý Sơn đi chụp ảnh, quay video để gây sự chú ý của cộng đồng mạng. Ngày 7-10, T. dẫn Tùng Sơn đến ngân hàng để làm thẻ ATM và sau đó giữ luôn CMND. Nhiều lần Tùng Sơn đòi lại giấy tờ tùy thân đều bị T. và chị O. (vợ của T.) né tránh. Tại cơ quan công an, Tùng Sơn cho biết hiện đang giữ nhiều file ghi âm có nội dung thể hiện việc chị O. uy hiếp, yêu cầu anh phải đưa 50 triệu đồng để lấy lại CMND (vì Tùng Sơn không chịu tham gia một số sự kiện do O. và T. đăng ký trước đó). Tùng Sơn còn khẳng định giữa anh và người này chưa có một hợp đồng pháp lý nào. (Theo Người Lao Động)