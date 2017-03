Căng thẳng nổi lên quanh giải thưởng âm nhạc 1 tỷ đồng

Trong vòng một ngày trước lễ trao giải năm của chương trình Bài hát yêu thích (BHYT), cuộc cạnh tranh giữa Chiếc khăn piêu của Tùng Dương và Người hát tình ca do Uyên Linh thể hiện gây ồn ào. Việc Ban tổ chức (BTC) xóa bớt lượng tin nhắn bình chọn được cho là ảo vào phút chót khiến ca khúc của Tùng Dương vươn lên dẫn đầu. Do bức xúc, ca sĩ Uyên Linh cùng nhạc sĩ Lưu Thiên Hương - chủ nhân của ca khúc xếp vị trí thứ hai Người hát tình ca - gửi đơn khiếu nại lên BTC, phản ảnh việc kiểm tra và hủy tin nhắn bình chọn cũng như việc ghi nhận bình chọn bằng lượt nghe - xem cho bài hát này trên website.

BTC cho biết đã nhận được đơn khiếu nại, đơn trình báo và đĩa DVD thu lại phần nghe bình chọn cho bài hát Người hát tình ca vào ngày 2-4/1. Trưa 6/1, BTC tuyên bố đã gửi công văn trả lời thắc mắc đến cho ca sĩ Uyên Linh và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, đồng thời thông báo với báo chí.

"Chiếc khăn piêu" của Tùng Dương và "Người hát tình ca" của Uyên Linh là hai ca khúc cạnh tranh trực tiếp giải Bài hát của năm. Trước khi "Chiếc khăn piêu" vượt lên trong cuộc bình chọn tháng 12, "Người hát tình ca" đã có 9 tuần đứng đầu.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi đầu giờ chiều 6/1, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho biết chưa nhận được công văn nào từ ban tổ chức: "Những ngày trước đây, tôi và Uyên Linh đã nhiều lần đề nghị được làm việc rõ ràng với BTC về việc kiểm tra số lượng tin nhắn bình chọn cho hai ca khúc Người hát tình ca và Chiếc khăn piêu nhưng chúng tôi không nhận được sự hợp tác nào. Những lần làm việc với BTC, chúng tôi chỉ được cung cấp số lượng tin nhắn của Người hát tình ca mà không có sự đối chiếu với ca khúc còn lại. BTC đã nhiều lần đổ lỗi cho yếu tố kỹ thuật không chỉ ở ca khúc của tôi mà còn ở vài ca khúc khác, điều đó thật không rõ ràng vì mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của họ", Lưu Thiên Hương nói.

Nữ nhạc sĩ cho biết, mấy ngày trước, chị và Uyên Linh đã yêu cầu ban tổ chức gửi công văn giải thích về việc số lượng tin nhắn dành cho Người hát tình ca bị Chiếc khăn piêu vượt mặt. Tuy nhiên, đơn vị thực hiện viện lý do bận cũng như không có trách nhiệm phải gửi công văn cho nghệ sĩ về việc này."Nhưng khi vụ việc được báo chí nêu ra dư luận, trưa 6/1, tôi lại nhận được tin nhắn từ họ là đã có công văn trả lời thắc mắc và hỏi tôi muốn nhận qua đường bưu điện hay email. Tôi nghĩ đến thời điểm này, chỉ còn vài giờ nữa là đêm công bố giải thưởng đã diễn ra (tối 6/1) thì công văn cũng chẳng còn ý nghĩa gì", Thiên Hương nói.

Lưu Thiên Hương cho hay các cơ quan chức năng về thanh tra và công an đang vào cuộc để xem xét lại toàn bộ vụ việc."Tôi mong mọi việc có lời giải thích thật rõ ràng để uy tín của nghệ sĩ được bảo vệ", chị nói.

Trong văn bản gửi báo chí, bà Vương Thị Bích Thu, Phó ban tổ chức, giải đáp các thắc mắc do phía ca sĩ Uyên Linh và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương nêu ra. Hiện các thắc mắc và bức xúc này đang làm dấy lên dư luận về nghi án gian lận kết quả bình chọn hai ca khúc Người hát tình ca và Chiếc khăn piêu trong cuộc đua giành giải Bài hát của năm, trị giá 1,3 tỷ đồng.

Thứ nhất, ca sĩ Uyên Linh và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương phản ánh: "Lúc 0h00 ngày 2/1, khán giả nghe bài hát Người hát tình ca để ủng hộ cho bài hát của chúng tôi thì không tăng số lần, lượt nghe (mặc dù nghe nhiều lần trên một máy, cùng một IP và nghe trên nhiều máy ở các IP khác nhau). Sự việc này xảy ra đồng nghĩa với việc lượt nghe của các khán giả để bình chọn cho bài hát Người hát tình ca không được công nhận. Bên cạnh đó, Chiếc khăn Piêu (sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho do ca sĩ Tùng Dương thể hiện) thì lượt nghe vẫn được tính đúng với kết quả của các khán giả nghe trực tiếp trên cùng một website”.

Bảng xếp hạng BHYT tháng 12 trên website của chương trình, tính đến trưa 6/1, thời điểm chốt kết quả. Với kết quả này, "Chiếc khăn piêu" của Tùng Dương sẽ giành giải Bài hát của năm, do có hai lần nhất tháng (tháng 11 và tháng 12).

Nhận phản ánh này, ban tổ chức đã kiểm tra đĩa DVD thu lại phần nghe bình chọn cho bài hát Người hát tình ca mà phía ca sĩ, nhạc sĩ gửi đến có quay lại 2 IP (222.253.219.13 và 103.7.36.8) vào các ngày từ 2-4/1, đồng thời đối chiếu trên server của chương trình. "Chúng tôi nhận thấy tất cả các IP này đều đã nghe tối đa và hệ thống vẫn ghi nhận bình thường", bà Thu trình bày.

Thứ hai, trong đơn khiếu nại ca sĩ Uyên Linh và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương phản ánh: “Từ ngày 20/12/2012,… số tin nhắn cho Người hát tình ca bị trừ gấp 10 lần so với Chiếc khăn Piêu và vào hồi 8h59 sáng ngày 30/12/2012, trong chưa đầy vài giây thì tin nhắn của chúng tôi từ 33.442 xuống còn 26.797 tin nhắn. Trong khi đó, bài Chiếc khăn Piêu tăng thêm 400 tin nhắn” (?). Ban tổ chức nói rằng, đã kiểm tra các thông tin nêu trên và nhận thấy là không đúng.

"Chương trình này không phải là một cuộc thi mà là một cuộc thăm dò ý kiến khán giả đối với các bài hát. Ban tổ chức không đo độ yêu thích đối với bài hát bằng số lượng tin nhắn bình chọn, mà đo số lượng khán giả thực sự yêu thích và nhắn tin bình chọn cho bài hát đó. Chính vì vậy, chúng tôi luôn kiểm soát nghiêm túc các bình chọn, đặc biệt bình chọn bằng tin nhắn để đảm bảo tiêu chí của chương trình. Trong thời gian từ ngày 20/12/2012 đến ngày 1/1/2013, ban tổ chức đã kiểm tra và trừ tin nhắn ảo trong nhiều ngày của Top 10 bài hát đứng đầu bảng xếp hạng", công văn của ban tổ chức nêu rõ. Kèm theo lời giải thích này, công văn còn nêu cụ thể số lượng tin nhắn ảo bị trừ ở 2 bài hát Người hát tình ca và Chiếc khăn Piêu.

Những người thực hiện chương trình này khẳng định, các số liệu về tin nhắn ảo đã được kiểm tra cẩn thận đúng quy định của chương trình và được ghi rõ trong biên bản kiểm tra và hủy tin nhắn bình chọn, có hình ảnh chụp màn hình trước và sau khi hủy bình chọn để lưu lại. "Mỗi lần trừ tin nhắn ảo, ban tổ chức đều có thông báo đến ca sĩ Uyên Linh hoặc nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và đại diện ca sĩ Tùng Dương", bà Thu khẳng định.

Ca sĩ Uyên Linh và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương trong đơn khiếu nại của mình có đoạn: “Chúng tôi đã trực tiếp lên nhưng BTC từ chối cho chúng tôi xem cụ thể tin nhắn bị trừ của cả hai bên”.

Về vấn đề này, ban tổ chức trả lời: Theo quy định của chương trình, việc xử lý tin nhắn ảo sẽ do những người thực hiện chương trình quyết định. Tuy nhiên, để các ca sĩ tâm phục khẩu phục nên trong quy định của chương trình ghi rõ: “Trong trường hợp số lượng tin nhắn ảo lớn, BTC sẽ liên lạc với ca sĩ, đại diện của ca sĩ khi trừ. Trong trường hợp ca sĩ hoặc đại diện ca sĩ có thắc mắc về vấn đề tin nhắn, BTC có thể mời ca sĩ hoặc đại diện ca sĩ đến trực tiếp cùng nhau kiểm tra tin nhắn ảo cho ca khúc mình biểu diễn… Trong trường hợp ca sĩ này muốn xem tin nhắn bình chọn cho bài hát của ca sĩ khác thì phải được sự đồng ý của ca sĩ kia và phải cùng có mặt tại văn phòng của BTC”.

Chính vì vậy, đại diện của ca sĩ Uyên Linh cũng như chính ca sĩ Uyên Linh, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và đại diện của ca sĩ Tùng Dương đã nhiều lần đến văn phòng BTC để kiểm tra tin nhắn bình chọn cho bài hát của mình cũng như kiểm tra tin nhắn của nhau.

Cụ thể, trong các ngày 22/12/2012, ngày 25/12/2012, ngày 28/12/2012, ngày 30/12/2012, đại diện ca sĩ Uyên Linh, đại diện nhạc sĩ Lưu Thiên Hương tiếp tục lên văn phòng BTC để kiểm tra một số thuê bao đã nhắn tin bình chọn cho bài Người hát tình ca. Trong các lần này, theo BTC, mặc dù đã được thông báo các quy định về bảo mật khi kiểm tra tin nhắn nhưng đại diện của ca sĩ Uyên Linh và đại diện của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương vẫn cố tình chụp ảnh danh sách các thuê bao đã nhắn tin bình chọn cho bài Người hát tình ca và phát tán tài liệu này. "Thông qua cơ quan chức năng, BTC được biết việc này. Như vậy, đại diện của ca sĩ Uyên Linh và đại diện của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã vi phạm nghiêm trọng quy định của chương trình khi phát tán tài liệu về tin nhắn của khán giả ra ngoài", bà Bích Thu cho biết.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng phản ánh, tại buổi làm việc ngày 4/1, để đảm bảo tính trung thực và công minh của buổi làm việc ban tổ chức đã bố trí camera ghi hình. Tuy nhiên, khi biết có camera ghi hình, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã tự ý bỏ về.

"Như vậy, việc BTC chương trình BHYT đã cho phép ca sĩ Uyên Linh hoặc đại diện ca sĩ Uyên Linh được kiểm tra tin nhắn bình chọn cho bài hát Người hát tình ca là hoàn toàn đúng với quy định của chương trình", công văn này kết luận.



Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương là tác giả của "Người hát tình ca".

Tuy nhiên, Lưu Thiên Hương khẳng định, đại diện của chị có chụp ảnh số liệu nhưng hoàn toàn không phát tán đi đâu mà chỉ giữ làm tư liệu. "Quy định của ban tổ chức cũng chỉ là quy định miệng, chứ không có văn bản cụ thể nào. Ngoài ra, lần 4/1 khi tôi lên làm việc, ban tổ chức không hề thông báo trước là sẽ ghi hình vì thế tôi không đồng ý. Nhỡ đâu họ sắp đặt điều gì mà tôi không kiểm soát được thì sao. Nếu muốn làm việc như thế nào tôi vẫn hy vọng ban tổ chức phải trao đổi trước với nghệ sĩ", chị chia sẻ.

Kể từ khi khởi động chương trình đầu năm 2012, BHYT đã không ít lần bị khiếu nại vì hủy tin nhắn bình chọn. Hồi tháng 3, cho rằng kết quả của Nguyễn Ngọc Anh có sự can thiệp của sim rác, BTC không tính 1.412 phiếu bầu cho ca khúc “Sẽ mãi yêu anh” do cô thể hiện. Sau đó, nữ ca sĩ rút khỏi cuộc chơi.



Hồi tháng 11/2012, ca sĩ Dương Quốc Hưng gửi công văn đến báo chí bày tỏ bức xúc trước việc BTC bất ngờ thông báo huỷ 10.581 tin nhắn bình chọn cho bài hát Nhan sắc của anh với lý do 921 thuê bao nhắn tin là thuê bao ảo. Nam ca sĩ xin rút khỏi cuộc bình chọn BHYT nếu ban tổ chức không có lời giải thích xác đáng. Còn đại diện BTC cho rằng việc hủy 10.581 tin nhắn bình chọn cho ca khúc Nhan sắc của Dương Quốc Hưng là đúng với quy định của chương trình.



Trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 1/2013 được tổ chức vào tối nay, ban tổ chức sẽ có phần công bố và trao giải cho "Bài hát của năm". Đây là giải thưởng âm nhạc có giá trị lớn nhất từ trước đến nay dành cho một cá nhân, lên tới 1 tỷ đồng dành cho ca sĩ thể hiện và 300 triệu đồng cho nhạc sĩ sáng tác.

Theo Thoại Hà (VNE)